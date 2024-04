Mis en grandement en difficulté en deuxième période, la réserve de l'OL a sauvé un point de son voyage à Limonest ce samedi (1-1).

Un déplacement peu évident, mais qui aurait pu moins ben se finir pour la réserve de l'OL. Ce samedi, pour l'ouverture de la 21e journée de National 3, les joueurs de Gueida Fofana se rendaient à Limonest en début d'après-midi. S'ils ont frappé les premiers, les jeunes de l'effectif Pro 2 ont ensuite été largement dominés, même s'ils ont évité la défaite.

En première période, l'Olympique lyonnais a contenu les premières offensives adverses, avant de prendre petit à petit la mesure de cette affiche rythmée et surtout engagée. Après une première très chaude alerte provoquée par Romain Perret (12e), les coéquipiers de Mohamed El Arouch ont ouvert la marque grâce à ce même Perret. Ayant manqué deux grosses opportunités auparavant, l'attaquant n'a pas raté sa troisième chance. Bien servi à la limite du hors-jeu par Sekou Lega, il a dribblé le gardien avant de déposer la balle dans le but vide (0-1, 24e).

Pereira sauve les siens

Les dernières minutes avant la mi-temps furent néanmoins plus difficiles pour les Rhodaniens, qui ont subi plusieurs occasions franches aux 35e, 40e, 42e et 43e minutes. Mais le gardien Pereira a préservé l'avance des siens. De l'autre côté, Lega n'a pas converti une balle de 2 à 0 à la 44e, butant sur le portier lors de son face-à-face.

Après le repos, la défense de l'OL fut à nouveau très sollicitée, avec un gros temps fort sur les cages de Pereira. L'arrière-garde veillait toutefois au grain, à l'image des nombreuses interventions pour contrer les tentatives des Limonois. Quelques frayeurs tout de même, comme à la 69e minute lorsque la réalisation du FCLDSD fut refusée pour hors-jeu. Une domination qui a inévitablement conduit à la véritable égalisation de Limonest à la 76e (1-1).

L'OL reste sous la pression des poursuivants

Paradoxalement, ce but a poussé les Gones à montrer un autre visage. Mais ce petit allant retrouvé en fin de partie n'a pas changé la donne au score final (1-1). Avec ce point, les partenaires d'Ahmed Djime font du surplace au 7e rang (29 points), et ils pourraient être mis sous pression par Clermont et les Hauts Lyonnais (26 unités). Ils manquent surtout une opportunité de rejoindre leur adversaire du jour au classement. Prochain rendez-vous le 13 avril pour le groupe Pro 2, avec un nouveau déplacement sur le terrain des Hauts Lyonnais. Une confrontation cruciale donc dans la course au maintien.

Le 11 de l'OL : Pereira - Kango, Djime (C), Degorce, Barisic - Halifa, El Arouch, El Djebali - Garnier, Perret, Lega