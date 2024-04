Avec 6 joueuses de l'OL féminin, la France U19 bat la Norvège

Féérine Belhadj, gardienne de l’OL et internationale U19 (Facebook OLAngElles)

Les six joueuses de l'OL féminin étaient titulaires ce samedi lors de la victoire de l'équipe de France U19 contre la Norvège (1-0).

Elles étaient quatre dans le 11 de départ mercredi durant le succès face à l'Ukraine (2-0). Elles étaient cette fois-ci toutes les six titulaires contre la Norvège. Ce samedi, les U19 françaises étaient opposées à leurs homologues norvégiennes dans le cadre des éliminatoires à l'Euro de la catégorie. Pour cette affiche, le sélectionneur, Philippe Joly, avait choisi de lancer d'entrée les six Lyonnaises du groupe : Féérine Belhadj, Alice Marques, Maéline Mendy, Julie Swierot, Wassa Sangaré et Charline Coutel.

Coutel passeuse décisive

Dans cette confrontation cruciale pour la qualification, puisque les deux adversaires avaient remporté leur premier match, Coutel fut décisive. Elle a offert l'unique but de la partie à sa coéquipière, la Rémoise Shana Chossenotte. Une réalisation inscrite à la 23e minute qui a donné la victoire aux Bleuettes. Les voilà maintenant seules en tête, devant la Norvège et la République tchèque (3 points). La France est bien partie pour rallier la phase de groupes de la compétition continentale. Il faudra valider cela face aux Tchèques le mardi 9 avril.

Cela lance bien cette soirée du 6 avril. Rappelons qu'à 18h30, Lindsey Horan, titulaire et capitaine, affronte le Japon avec les États-Unis dans le cadre de la SheBelieves Cup. Pour le même tournoi, Vanessa Gilles et le Canada rencontreront le Brésil à 21h30.