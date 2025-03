Ligue 1 : "On veut la peau de l'OL et de John Textor"

Nos deux consultants de l'émission "Tant qu'il y aura des Gones" n'ont pas mâché leurs mots au sujet de la nouvelle réserve déposée contre Thiago Almada.

Avec un troisième succès de suite, la soirée (dimanche à Nice) a été presque parfaite pour l'OL. Presque. En effet, après Toulouse, Reims, Paris et Brest, l'OGC Nice a posé également une réserve contre Thiago Almada. Au micro de DAZN, Jean-Pierre Rivère, président de l'OGC Nice, a tenté de justifier son acte : "On le fait aussi. J'ai pris un engagement, il y a quelques semaines, et je respecte ma parole. On ne renie pas une parole donnée." Le président de Nice a ainsi reconnu l'existence d'un accord entre certains clubs de Ligue 1 visant l'Olympique lyonnais. Sans jamais citer la personne qui lui a ordonné de prendre cette décision.

"C'est Nasser (al-Khelaïfi) qui dirige tout"

Une chose est sûre, ces réserves visent le patron de l'OL John Textor. En effet, l'Américain a récemment fait des sorties médiatiques musclées contre le mode de fonctionnement de la Ligue 1. Et forcément, il s'est mis du monde à dos. Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" est logiquement revenue sur cette réserve. Comme il en a l'habitude, Nicolas Puydebois a fait preuve d'une certaine franchise. D'autant plus que l'ancien portier de l'OL (2002-2005) pense avoir identifié celui qui est à l'origine de ces agissements. "C'est tonton Nasser (Nasser al-Khelaïfi, président du PSG) qui dirige tout, il les tient tous par les "couilles". C'est assumé, on veut la peau de l'Olympique lyonnais et de John Textor", a lâché notre consultant.

Toutes les réserves déposées ont été rejetées

Même son de cloche pour Enzo Reale, ancien joueur de l'OL (2009-2012) et second consultant de l'émission "Tant qu'il y aura des Gones". "Ils sont complices et le disent, a-t-il déclaré sur le plateau de l'émission diffusée chaque lundi. Ils affichent clairement leurs ambitions". Quoi qu'il en soit, avec le feu vert prononcé en janvier par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) et la Ligue de football professionnel (LFP) pour le prêt de Thiago Almada, l'OL est protégé sur ce dossier. Jusqu'à maintenant, toutes les réserves déposées ont été rejetées par la LFP. Et celle du Gym, la plus récente, risque probablement de connaître un sort identique.