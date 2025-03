Les 5 statistiques à connaitre avant le match entre l'OL et Le Havre

Saïd Benrahma, Jordan Veretout et Georges Mikautadze lors de Le Havre – OL (AFP)

Victorieux au stade Océane en octobre dernier (0-4), l'OL reçoit Le Havre, ce dimanche (15 heures) pour le compte de la 26ᵉ journée de Ligue 1.

Lors des dix dernières confrontations en Ligue 1 entre l'OL et le HAC, les Lyonnais affichent un solide bilan avec sept victoires, deux défaites et un match nul. Sur ces dix confrontations, 24 buts ont été inscrits au total, soit 2,4 en moyenne par match. Alexandre Lacazette a été buteur (deux buts) à l'occasion de ses deux derniers matchs (3-1, le 14/01/2024 et 0-4, le 20/10/2024) contre Le Havre.

Le HAC en grande difficulté cette saison

Classé seizième à un point du premier relégable Saint-Étienne, Le Havre est en grand danger cette saison. Avec 24 buts marqués en 25 matchs, les hommes de Didier Digard sont la deuxième attaque la moins prolifique de Ligue 1. Au niveau défensif, le HAC est également fébrile. Totalisant 51 buts encaissés en championnat, les Normands sont la troisième pire défense. Le club doyen (créé en 1894) devra redoubler de vigilance face à des Lyonnais en pleine forme en ce moment (3 victoires en trois matchs, sept buts inscrits pour deux encaissés).

Un match aller à sens unique

Le 20 octobre 2024, l'Olympique lyonnais de Pierre Sage s'était largement imposé face à des Havrais totalement dépassés (0-4). Grâce à des buts signés par Abner Vinicius (31ᵉ), Malick Fofana (57ᵉ), Alexandre Lacazette (71ᵉ) et Saïd Benrahma - parti depuis - (87ᵉ), l'OL enchaînait alors une cinquième victoire consécutive.