L'OL maîtrise Le Havre et fait la passe de cinq (0-4)

Les joueurs de l’OL face à Le Havre (Photo by Lou BENOIST / AFP)

Dans la lignée de ses dernières sorties, l'OL a dominé Le Havre fort logiquement ce dimanche (0-4). Il signe une 5e victoire de suite.

Si on pouvait craindre les premières minutes de ce Le Havre - OL, notamment en raison du retour de la trêve qui demande de relancer la dynamique (quatre succès de rang), les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont pourtant tout de suite affiché une vraie maîtrise. A la pause, on recensait 76% de possession en leur faveur, 301 passes à 91 et 6 occasions à 1.

Cependant, il a manqué un peu de rythme aux Rhodaniens afin qu’ils accentuent encore un plus peu leur mainmise au tableau d’affichage. La volée d’Abner à la 31e est la seule tentative à avoir fait mouche, malgré quelques autres opportunités pour Malick Fofana (4e, 34e) ou encore Maxence Caqueret (12e, 31e) et Jordan Veretout (28e).

1-0 à la pause, la mission de l’Olympique lyonnais lors du second acte était donc de poursuivre en ce sens, tout en ajoutant un peu plus de puissance offensive afin de se mettre à l’abri. Mais il fallait aussi résister au sursaut des Havrais, qui n’allaient pas subir comme cela à domicile durant 90 minutes. Les Normands sont revenus avec bien d’autres intentions après la mi-temps, mais même dans une bonne période, une attaque rapide enclenchée par Caqueret, puis Corentin Tolisso, envoya Fofana vers le 2-0 après avoir éliminé le gardien (57e).

1er but de la saison en Ligue 1 pour Lacazette

Pour rendre la fin de match moins stressante pour les supporters de l’OL, il fallait inscrire ce fameux troisième but. Et comme dans un scénario rêvé, c’est le capitaine Lacazette, servi sur un plateau par Rayan Cherki, qui a marqué cette troisième réalisation pour éviter tout suspense (0-3, 71e). L’avant-centre en a aussi profité pour ouvrir son compteur en championnat cette saison. Enfin, en conclusion du festival, Saïd Benrahma s’est offert le 4-0 suite à un bon une-deux avec Georges Mikautadze (0-4, 87e).

Cette victoire presque tranquille à l’extérieur témoigne d’une nouvelle force qui se dégage de cette équipe lyonnaise. Avec cet enchaînement de bons résultats (cinq succès de suite), les partenaires de Lucas Perri affirment leur montée en puissance. Ils sont 7es avec 13 points et ne sont plus qu’à une petite longueur des places européennes. Après un début de saison raté, les Rhodaniens ont clairement redressé la barre. A eux maintenant de poursuivre dans cette voie dès jeudi en Ligue Europa contre Besiktas, puis dimanche prochain face à Auxerre en Ligue 1.