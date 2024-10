Un OL taille patron au Havre (0-4)

Avec brio, l'OL a battu Le Havre ce dimanche (0-4). Une large victoire maîtrisée digne d'une grande équipe, ce qui n'était plus arrivé depuis longtemps aux Lyonnais. Retrouvez les tops de la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

Le top de Le Havre - OL (0-4) : des Lyonnais en mode patron

La différence de visage entre la défaite contre Monaco en août (0-2) et ce probant succès au Havre (0-4) est tout simplement hallucinante. On peine à croire que cette même équipe, presque à la rue lors de ses premières journées, puisse aujourd’hui produire de telles prestations. Impeccable défensivement, même durant les 10 minutes de troubles en début de seconde période, punissant les Havrais au bon moment, l’OL a livré son meilleur match de l’exercice 2024-2025, après celui face à Nantes juste avant la trêve (0-2), dans la maîtrise globale de son jeu. Difficile de savoir jusqu’où cela peut mener, et à quel point ce groupe peut progresser encore, mais s’il poursuit dans cette direction, la qualification en Ligue des champions est un objectif atteignable. Reste désormais à maintenir le cap.

Le deuxième top de Le Havre - OL (0-4) : Jordan Veretout, un patron au milieu

Pour une fois, nous faisons une petite entorse, pas de flop pour cette rencontre du côté lyonnais. Deux éléments auraient pu y avoir le droit, Maxence Caqueret et Alexandre Lacazette, mais le premier a eu le mérite d’être décisif sur le deuxième but, tandis que le second a enfin débloqué son compteur en championnat. Alors profitons de ces lignes pour parler de Jordan Veretout. Arrivé tardivement dans le Rhône, le milieu de terrain rapidement fait son trou dans sa nouvelle formation.

Titulaire indiscutable, il n’est pas le plus voyant sur la pelouse, mais il comble les espaces, n’hésite pas à se projeter, et n’est pas avare d’efforts globalement. Il n’est pas le seul, mais sa venue coïncide avec la bonne période de l’OL, et surtout, il semble avoir stabilisé l’entrejeu. Son nom n’est que rarement cité, mais ce dimanche, il a encore livré une prestation solide, ne descendant jamais en dessous d’un certain standard, à savoir au minimum bon. Toujours précieux dans une équipe.