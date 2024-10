Jordan Veretout s'intègre petit à petit à son nouvel environnement lyonnais. Il confie monter en puissance après quatre titularisations consécutives.

Arrivé après la clôture du mercato estival, Jordan Veretout commence tout doucement à se faire une place dans l'effectif et dans le 11 de l'Olympique lyonnais. Avant la trêve internationale, il vient d'enchaîner quatre titularisations de rang, après avoir commencé son aventure sur le banc contre Lens (25 minutes) puis face à l'Olympiakos (non entré en jeu).

"On essaye de se compléter"

Depuis le revers face à Marseille, l'ancien Nantais n'a pas quitté le 11, évoluant aux côtés de Nemanja Matić, Corentin Tolisso ou de Maxence Caqueret la plupart du temps. Au sortir du succès contre le FC Nantes, le joueur de 31 ans a évoqué ses premières apparitions sous la tunique rhodanienne et les automatismes qu'il cherche à trouver avec ses partenaires. "On essaye de se compléter, que ce soit avec Corentin ou avec tous les autres milieux de terrain. On veut donner le meilleur pour l'équipe. Pour cela, il faut courir ensemble, récupérer des ballons et faire jouer les coéquipiers, ce qu'on a tenté de faire au maximum, a-t-il détaillé. Je me sens de mieux en mieux avec l'enchaînement des rencontres."

Non retenu avec l'équipe de France, Veretout aura l'opportunité de travailler encore sur le plan physique et collectif durant la coupure. Il aura ensuite tout le loisir de multiplier les matchs puisque l'OL jouera presque tous les trois jours entre le 20 octobre (Le Havre) et 10 novembre (Saint-Etienne), avec six affiches au programme.