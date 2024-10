Après OL - Nantes, les Bad Gones aussi sortent du silence

Comme les Six-Neuf Pirates lundi, les Bad Gones ont eux aussi communiqué au sujet des malheureux événements de dimanche après OL - Nantes.

Ce sera au club et à la justice de démêler le vrai du faux dans la bagarre entre supporters lyonnais qui a suivi la rencontre entre l'OL et Nantes dimanche (2-0). En attendant, après les Six-Neuf Pirates lundi, organisation qui a vu un de ses membres être victime d'une agression à l'arme blanche et d'un coup reçu à la cuisse, ce sont les Bad Gones qui ont réagi via un communiqué ce mardi.

Dans ce long texte, le groupe du Kop Virage Nord regrette que "les tribunes lyonnaises subissent une cabale médiatique, politique, et un harcèlement sur les réseaux sociaux basés sur des "on dit"". Avant d'évoquer dans le détail les faits qui ont terni le succès des hommes de Pierre Sage, l'association a tenu à préciser qu'elle resterait "intransigeante sur toutes formes politiques au sein de notre tribune et de notre groupe [...] Pour intégrer notre noyau, notre famille, il est impossible à un membre d'appartenir à un parti politique quel qu'il soit", rappelle-t-elle.

Le Kop Virage Nord s'en prend aux Six-Neuf Pirates

Affirmant se "moquer de la vie personnelle des adhérents tant qu'ils respectent les codes et les règles", les Bad Gones ne veulent laisser personne les "bafouer, inventer des histoires" ou les "salir, inventer une volonté politique dans le but de vouloir" les "mettre dehors". Ils pointent alors du doigt les Six-Neuf Pirates, entité nouvellement créée.

Remontant au triste jour de la finale de la Coupe de France, avec les incidents que l'on connaît, les locataires du Virage Nord dénoncent les prises de position de ce groupe installé au bloc 493. Ils insistent sur le fait que même s'ils ne sont "jamais fait passer pour des enfants de chœur", ils ont "toujours fait en sorte que le grand public ne pâtisse pas de nos faits et gestes."

Les Bad Gones dénoncent le "climat dangereux" instauré par le nouveau groupe

Sans citer publiquement les Six-Neuf Pirates, les Bad Gones révèlent subir "du cyberharcèlement et des invectives de la part ce regroupement d'individus", indiquant aussi que des membres du collectif "se sont fait insulter et suivre par des personnes masquées" avant la partie de dimanche. Enfin, ils estiment que le "climat créé par ce groupe est délétère et dangereux. Nous ne souhaitons plus jamais vivre cela dans les travées de notre propre stade", ajoute-t-il.

Le Kop Virage Nord demande une identification publique de l'individu ayant été placé en garde à vue pour port d'arme afin de savoir s'il est affilié aux Six-Neuf Pirates. Il réclame aussi du club des agissements à propos de personnes qui auraient suivi un de ses membres avant la rencontre "en l'insultant plusieurs fois". "Nous pensons que leur attitude violente avec des armes prouve que leur volonté n'est nullement pacifique", conclut l'organisation rhodanienne.

Par ailleurs, Les Bad Gones n'hésitent pas à impliquer certains médias dans leur document, dénonçant de la propagation de "on dit". A ce sujet, Olympique-et-Lyonnais tient à rappeler qu'il a partagé au même titre le communiqué du Virage Nord et celui des Six-Neuf Pirates. Et, que dans son article évoquant les faits, il n'a jamais fait mention du groupe en évoquant la blessure d'un des adhérents de ces derniers.