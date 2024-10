Au lendemain des affrontements qui se sont tenus à la sortie du match entre OL - Nantes, le groupe Six Neuf Pirates est sorti du silence. Le groupe donne sa version et avance qu’un premier guet-apens avait déjà eu lieu une semaine auparavant.

Entre l’OL et la gestion de ses supporters, c’est un dossier sans fin. Malheureusement, devrait-on dire… Lors du déplacement à Toulouse, certains supporters ont fait remonter des propos racistes à l’intérieur du parcage visiteurs. Une semaine plus tard, des incidents se sont de nouveau déroulés, à l’intérieur même du Parc OL cette fois-ci. Comme mis en avant par Olympique-et-Lyonnais, des membres des Six Neuf Pirates ont été pris à partie par d’autres supporters lyonnais après le coup de sifflet final.

Cela a donné lieu à des affrontements au milieu de famille, femmes et enfants avec deux personnes obligées d’être transportées à l’hôpital pour se faire poser des points après des coups de couteau. Au lendemain de ces incidents que l’OL a condamnés, le groupe de supporters est sorti du silence dans un communiqué avec deux images montrant les blessures de leurs membres.

"Nous avons voulu rencontrer les deux autres groupes historiques"

Ils condamnent les agissements de dimanche, qui auraient pu être plus graves et qui ne sont pas une première. D’après le groupe, "un premier guet-apens avait été organisé après le match contre l’Olympiakos au niveau de l’OL Vallée. Cette attaque avait déjà fait des blessés de notre côté et a nécessité l’intervention de la sécurité du club ainsi que des forces de l’ordre."

Assurant avoir voulu "rencontrer et apaiser les tensions avec les deux autres groupes historiques (ndlr : Kop Virage Nord et Lyon 1950) autour d’une table ronde, proposition rejetée par leurs dirigeants", les Six Neuf Pirates se disent "totalement apolitiques, cosmopolites, ouverts à toutes et tous, et non violents" et justifie leur tenue "parfois critiquée, car certains de nos visages, noms et mêmes adresses sont connues des personnes qui nous menacent. Nous habiller en noir ou couvrir parfois nos visages est donc une question de survie."