OL, Nantes, Cherki, Sage : votre avis nous intéresse

Au lendemain de la victoire de l’OL contre Nantes, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour à partir de 19h. Entre la semaine parfaite des Lyonnais, le renouveau de Rayan Cherki et les messages de Pierre Sage, nombreux sont les sujets ce lundi.

Les affrontements au coup de sifflet final ont bien évidemment poussé au second plan la victoire de l’OL contre le FC Nantes (2-0). Mais, c’est bien de sportif dont il sera question ce lundi soir à partir de 19h dans "Tant qu’il y aura des Gones". Avec une semaine dernière à trois victoires en trois matchs, difficile de ne pas mettre en avant la réussite sportive des hommes de Pierre Sage au moment d’attaquer la trêve internationale. Entre le déplacement à Glasgow et la réception du FC Nantes, quel a été le succès qui vous a le plus plu dans le contenu ? Avec Rayan Cherki, peut-on enfin espérer voir le joueur performer sur la durée après ses dernières bonnes sorties ?

Sage a-t-il enfin pris les commandes ?

S’il brille, c’est avant tout au sein d’un collectif qui donne l’impression d’avoir trouvé ses marques. Après avoir joué en 4-3-3 contre les Rangers, l’OL a évolué en 4-2-3-1, mais avec des intentions de jeu à peu près similaires. Peut-on parler alors du début d’une patte Pierre Sage dans le jeu et la tactique lyonnaise ? Ou est-ce encore prématuré comme l’a laissé entendre le coach lui-même ?

De Pierre Sage, il en sera question dans le dernier thème. Après la tactique, le gros plan sera fait sur la posture prise par l’entraîneur ces derniers temps. Il n’hésite plus à envoyer des messages à ses joueurs. A-t-il vraiment pris les commandes de son groupe avec cette série de victoires ?

Vous pouvez poster votre opinion sur l'actualité de l'Olympique lyonnais dans l'espace dédié aux commentaires de cet article. Ce numéro de Tant qu'il y aura des Gones sera diffusé en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.