Une arbitre polonaise pour OL féminin - Galatasaray mardi (18h45)

Ce mardi (18h45), l’OL féminin fait son entrée en Ligue des champions contre Galatasaray. La Polonaise Michalina Diakow arbitrera la rencontre au Parc OL.

La grande rentrée. Après trois victoires en trois matchs en championnat, l’OL féminin attaque encore un peu plus les choses sérieuses ce mardi (18h45). C'est le retour de la Ligue des champions. Finalistes la saison dernière, les Fenottes ont pour objectif de retrouver un trône qu’elles laissent filer depuis deux saisons. Avant de penser à une potentielle finale, il y a une phase de groupe à passer avec des matchs contre Galatasaray, Wolfsburg et l’AS Roma. Le premier rendez-vous se tient mardi à Décines avec la venue du club turc, une première dans l’histoire. En attendant de savoir si Joe Montemurro peut compter sur l’ensemble de ses joueuses, l’UEFA a désigné l’arbitre de la rencontre. Il s’agit de Michalina Diakow.

Pas une première à Décines

La Polonaise va arbitrer pour la première fois l’OL féminin. Mais ce ne sera malgré tout pas sa première au Parc OL. Il y a un peu moins de deux ans, Diakow avait été la quatrième arbitre du match entre les Fenottes et le FC Zurich en phase de poules. Deux ans plus tard, elle donnera le coup d’envoi à 18h45 de cet OL - Galatasaray. Pour cette rentrée européenne, Michalina Diakow aura comme assistantes l’Autrichienne Amina Gutschi et la Slovène Staša Špur. Le rôle de quatrième arbitre sera également confié à une arbitre venant de Slovénie, en la personne d'Aleksandra Česen.