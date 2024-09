À l’OL, Veretout est "bien retombé" après sa mise à l’écart à l’OM

Recruté après la fin du mercato, Jordan Veretout revit à l’OL. Le milieu confirme avoir vécu un été compliqué en étant placé dans le loft de l’OM.

Arrivé le 4 septembre à l’OL alors même que le mercato estival avait déjà refermé ses portes, Jordan Veretout continue de prendre ses marques entre Rhône et Saône. Ayant pu profiter d’une trêve internationale pour se familiariser avec son nouvel environnement, le milieu a depuis fait ses débuts avec la formation lyonnaise. D’abord en entrant quelques instants contre Lens puis en enchaînant deux titularisations en Ligue 1 contre l’OM et dimanche à Toulouse.

Il n’a pas forcément rayonné contre le club toulousain, rapidement averti, toutefois, Veretout se sent déjà à son aise. "L’intégration se passe très bien, il y a de très bons mecs dans le vestiaire, a déclaré Jordan Veretout dans un entretien accordé au Canal Football Club dimanche. J’espère qu’on passera une très bonne saison tous ensemble. Finalement, je suis bien retombé, je n’ai que 31 ans, je suis en pleine forme, et je voulais rester dans un club qui a de l'ambition, des objectifs élevés, et jouer de grandes compétitions."

"Un peu plus de classe pour me faire partir"

S’il est resté sur le banc contre l’Olympiakos jeudi dernier, l’international français espère bien connaitre ses premières minutes lyonnaises en Ligue Europa à Glasgow contre les Rangers. En rejoignant l’OL, Jordan Veretout joue l’Europe, chose qu’il n’aurait pas pu faire à l’OM. Aussi bien parce que le club marseillais n’était pas qualifié que par sa situation personnelle. Cadre la saison dernière, le numéro 7 lyonnais "ne rentrait plus dans le projet" de Roberto De Zerbi. Il a donc été envoyé dans le loft et s’est entraîné avec la réserve.

Une situation qu’il a plutôt mal vécue, même s’il comprenait qu’un départ était le mieux pour tout le monde. "Je les ai respectés, je suis parti avec la réserve. Maintenant, je pense que le mieux, cela aurait été, avec un peu plus de classe, de faire partie du groupe en sachant que je devais partir. J’aurais compris et cela aurait été plus facile pour tout le monde." Désormais à l’OL, malgré son passé stéphanois et marseillais, Jordan Veretout vise "la gagne et pas autre chose".