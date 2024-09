Griezmann a donc joué son dernier match en Bleus au Parc OL

Dans une vidéo surprise, Antoine Griezmann a annoncé ce lundi mettre un terme à son histoire avec l’équipe de France. La 137e et dernière sélection du joueur offensif a donc été au Parc OL à l’occasion de France - Belgique début septembre.

C’est une vraie surprise, un "coup de tonnerre" pour Didier Deschamps. Ce lundi, Antoine Griezmann a indiqué mettre un terme à son aventure en équipe de France, dix ans après sa première sélection. Une décision due à une usure physique et mentale selon plusieurs médias et prise dans le plus grand des secrets. Devant annoncer sa liste pour la prochaine trêve internationale ce jeudi, Deschamps comptait appeler Griezmann et a donc été plus que surpris. Champion du monde en 2018 et vice-champion d’Europe et du monde, l’attaquant de l’Atlético de Madrid met ainsi fin à 137 sélections avec les Bleus. La dernière aura été au Parc OL, courant septembre, à l’occasion du match de Ligue des Nations entre la France et la Belgique.

Trois doublés inscrits au Parc OL

Entre Rhône et Saône, Antoine Griezmann a d’ailleurs souvent brillé. Que ce soit en club avec la Real Sociedad et l’Atlético avec qui il a remporté la Ligue Europa en 2018 à Décines. Ou avec le maillot français. S’il n’a pas trouvé la faille le 9 septembre dernier, Griezmann avait fait chavirer le public lyonnais lors du huitième de finale de l’Euro 2016 avec un doublé contre l’Irlande. Il avait remis ça pour les qualifications de la Coupe du monde 2022 avec de nouveau deux buts contre la Finlande. Malgré ce départ en catimini, Antoine Griezmann restera l’un des grands noms de l’histoire de l’équipe de France.