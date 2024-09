France - Belgique : Lyon, "une ville particulière" pour Griezmann

Ce lundi (20h45), l’équipe de France retrouve le Parc OL contre la Belgique. L’occasion pour Antoine Griezmann d’évoluer dans une ville toujours spéciale dans sa carrière.

L’accueil réservé à Bradley Barcola sera forcément scruté. Cela a beau se passer avec le maillot de l’équipe de France, le retour de l’ancien attaquant de l’OL à Décines va-t-il recevoir des sifflets ? Il y a un an, une bronca s’était abattue sur l’ancien de l’AS Buers mais cela faisait suite à son départ récent au PSG. De l’eau a coulé sous les ponts depuis et c’est avant tout pour un match de sélection que le Parc OL retrouve Barcola pour France - Belgique. Antoine Griezmann ne devrait lui pas avoir de problèmes à l’applaudimètre malgré des performances en deçà ces derniers mois avec les Bleus. Il reste l’un des chouchous du public et la venue à Décines est toujours particulière pour le vice-capitaine français.

Trois doublés à Décines

Natif de Mâcon, Griezmann avait passé des essais - non concluants - à l’OL et a toujours plus ou moins vu sa carrière connaitre quelques moments joyeux entre Rhône et Saône. S’il ne portera certainement jamais le maillot lyonnais, Antoine Griezmann garde de bons souvenirs. "Lyon, c'est là où tout a commencé. Que ce soit à Gerland en Ligue des champions, ou à l'Euro contre l'Irlande avec l'équipe de France. C'est vraiment une ville particulière, un stade particulier", a-t-il déclaré sur Téléfoot.

En 2013, il s’était rappelé aux bons souvenirs du club lyonnais avec un ciseau avec la Real Sociedad en Ligue des champions à Gerland. Au Parc OL, il a trouvé la faille à l’Euro 2016 contre l’Irlande puis face à la Finlande pour les qualifications de la Coupe du monde 2022. Et forcément, le souvenir heureux de la finale de la Ligue Europa remportée face à l’OM avec l’Atlético de Madrid et un doublé à la clé en 2018.