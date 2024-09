Ancienne attaquante de l’OL, Alex Morgan a fait ses adieux au foot professionnel dimanche. L’Américaine a disputé treize minutes dans la défaite de San Diego contre North Carolina Courage (4-1).

Les adieux auraient pu être encore plus beaux sans ce raté à la 10e minute. Depuis une semaine, les suiveurs de NWSL et de foot féminin savaient que la rencontre entre San Diego et North Carolina Courage dimanche serait la dernière d’Alex Morgan dans sa carrière. Enceinte pour la deuxième fois, l’attaquante a préféré dire stop avant effet immédiat à 35 ans et s’attendait à recevoir une ovation à domicile. Elle a bien eu lieu avant, pendant et après la rencontre, de quoi faire apparaitre de chaudes larmes sur le visage de l’ancienne attaquante de l’OL.

Un penalty raté pour la dernière

Seulement, avant de laisser sa place après seulement treize minutes, comme son numéro fétiche, Alex Morgan a eu l’occasion de rendre ces adieux majestueux avec un penalty sifflé pour San Diego. Malheureusement, la championne olympique a raté le coche (10e). Ayant notamment réalisé le triplé avec les Fenottes durant son court passage à l’OL en 2017, Alex Morgan referme un chapitre rempli de titres, notamment avec la sélection américaine. L’hommage rendu par Delphine Cascarino, Perle Morroni et leurs coéquipières a été à la hauteur de l’impact de l’attaquante aux États-Unis. Dommage que ce penalty manqué et la défaite finale (1-4) soient venus gâcher la fête en Californie.