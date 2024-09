Passée par l’OL, Alex Morgan va mettre un terme à sa carrière

Enceinte d’un deuxième enfant à 35 ans, Alex Morgan a choisi de mettre un terme à sa carrière de joueuse. L’attaquante, passée par l’OL durant une saison, jouera son dernier match dimanche avec San Diego.

Elle avait été l’une des fiertés de Jean-Michel Aulas pour l’OL féminin. Après des mois de travail au corps sur les réseaux sociaux, le président d’alors de la section féminine avait réussi à attirer une star mondiale du football féminin : Alex Morgan. L’aventure n’a duré que quelques mois entre janvier et juin 2017, mais l’arrivée de l’attaquante américaine entre Rhône et Saône avait entraîné un emballement médiatique en France. Le bilan restera anecdotique avec seulement 16 matchs joués (12 buts) et plusieurs blessures, mais le président Aulas avait réussi son coup avec Morgan, qui repartira de Lyon avec un triplé D1 - Ligue des champions - Coupe de France en poche.

Une décision à effets immédiats

C’était il y a déjà sept ans et jeudi, c’est une page du football féminin mondial qui s’est tournée. Repartie en NWSL à Orlando puis depuis 2022 à San Diego où elle évolue avec Delphine Cascarino, Alex Morgan a annoncé la fin de sa carrière professionnelle dans les prochains jours. Enceinte pour la deuxième fois dans sa carrière, la double championne du monde (2015, 2019) a choisi de ranger les crampons à 35 ans. Un choix aux conséquences directes puisqu’elle n’attendra pas la fin de la saison pour faire ses adieux. Ces derniers auront lieu dans la nuit de dimanche à lundi (2h du matin) à l’occasion du match entre les Wave de San Diego et le North Carolina Courage.