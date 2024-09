L’OL met fin à son partenariat avec l’Académie Pelé à Resende

Après cinq ans de collaboration, l’OL et l’Académie Pelé à Resende ne travailleront plus ensemble. Le club brésilien en a fait l’annonce jeudi. Un choix de la part du club lyonnais en raison notamment de son appartenance à Eagle Group et donc de ses relations avec Botafogo.

Il y a eu beaucoup d’échanges mais pas forcément de réussite sportive dans ce partenariat. Entre l’OL et l’Académie Pelé à Resende au Brésil, l’histoire se termine après cinq années de collaboration. Le club brésilien l’a annoncé jeudi sur ses réseaux, une information confirmée par le club lyonnais. Commencée en 2019, le partenariat, comme il en existe en France et aux quatre coins du monde avec l’OL, avait pour but de développer la formation au Brésil et pourquoi pas dénicher la pépite de demain. Malheureusement, cela n’est jamais arrivé même si en signant Jeffinho à l’été 2023, le club lyonnais avait mis la main sur un élément passé furtivement par Resende. Mais aucune arrivée n’a été le fruit de ce partenariat qui prend donc fin, cinq ans après son lancement.

Des essais infructueux à l'Académie

Ces derniers mois, des délégations lyonnaises avait effectué quelques voyages au Brésil, notamment au moment de l’arrivée de Sonny Anderson comme conseiller du président Aulas début 2023, et certains joueurs étaient venus à l'essai avec la réserve à Décines. Néanmoins, avec le rachat de l’OL par John Textor, ce partenariat avait de grandes chances de se voir stopper, Eagle Group ne pouvant compter deux clubs brésiliens en son sein. De plus, Botafogo possède également une Académie que le président américain espère faire fructifier avec notamment la construction d’un nouveau centre d’entraînement et de formation.