Le début des qualifications pour la CAN 2025 a bien réussi à Clinton Mata et Saïd Benrahma. Remplaçant avec la Croatie, Duje Caleta-Car a joué une mi-temps dans la défaite contre le Portugal.

Quatre-dix minutes chacun et deux victoires au compteur. Jeudi, Clinton Mata et Saïd Benrahma ont fait leurs débuts dans les qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 avec l’Angola et l’Algérie. Deux victoires acquises aux forceps notamment pour le latéral droit de l’OL. Opposé au Ghana, privé d’Ernest Nuamah, l’Angola a dû attendre les dernières secondes du match (90e+3) pour prendre les commandes du groupe F. Titulaire comme piston droit dans un 3-4-3, Mata a joué l’intégralité de la rencontre et s’est montré solide malgré un carton jaune récolté à la 95e minute. Avec cette victoire, les Palancas Negras peuvent aborder avec confiance leur deuxième match de la trêve qui se tiendra lundi à domicile contre le Soudan, également vainqueur de son premier match.

Benrahma a beaucoup tenté, l'Algérie sauvée par deux ex de l'OL

De confiance, il en sera aussi question pour l’Algérie au moment de se rendre au Libéria mardi (18h). Comme l’Angola, les Fennecs n’ont pas manqué leur entame de qualification avec une victoire (2-1) contre la Guinée Équatoriale. S’il a beaucoup tenté pendant les 93 minutes passées sur la pelouse d’Oran, Saïd Benrahma n’a pas été en réussite. Néanmoins, le salut algérien avait quand même un peu de goût lyonnais. Suite au penalty raté par Mahrez à la 23e minute, la sélection algérienne s’en est remis à deux anciens de l’OL pour s’imposer.

D’abord avec une tête d’Aouar (69e) pour débloquer la situation puis un but du break d’Amine Gouiri en toute fin de match (90e+5). Dans ce jeudi international, les joueurs de l’OL engagés n’ont pas réussi à faire 100% de victoires, la faute à Duje Caleta-Car. Pour le premier match de Ligue des Nations de la Croatie, le défenseur central lyonnais a joué la seconde mi-temps. Il a certes tenu bon face à Cristiano Ronaldo, auteur de son 900e but en carrière (34e), mais les Vatreni n’ont pas réussi à combler le but de retard qu’ils avaient à la pause (2-1).