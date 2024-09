Attendu comme l’une des dernières ventes de l’OL dans ce mercato hivernal, Ernest Nuamah sera bien lyonnais pour minimum quatre mois. Mis sous pression par John Textor pour signer en Premier League, le Ghanéen a préféré faire capoter le deal avec Fulham au dernier moment.

Sur le terrain, il n’a pas encore justifié les 28 millions d’euros mis sur la table, mais en l’espace de quelques heures, Ernest Nuamah a certainement conquis une partie du cœur des supporters de l’OL. Son explosion se fera sur le rectangle vert, mais le choix du Ghanéen de rester au club durant l’été lui a attiré les louanges de tout un peuple. Pourtant, en ce début de trêve internationale, Nuamah n’aurait plus dû être un joueur lyonnais, mais bien de Fulham.

Après moult rebondissements, le club londonien était parvenu à un accord avec l’OL sur la base d’un transfert à 19 millions d’euros et 30% des droits d’Ernest Nuamah conservés par le club lyonnais. Tout était ficelé. Pendant que ses coéquipiers affrontaient Strasbourg vendredi, le Black Star passait sa visite médicale à Lyon. L’OL devait récupérer quelques millions bienvenus dans la fin du mercato, jusqu’à un ultime rebondissement dans ce dossier, comme décrit dans L’Équipe ce jour.

Une lettre d'excuse de Textor

Mis sous pression notamment par John Textor, Ernest Nuamah n’avait pas forcément envie de rejoindre la Premier League. Seulement, le travail au corps de son président avait finalement eu raison de son désir de réussir à l’OL. Sauf qu’il n’a jamais terminé la visite médicale avec Fulham. Décrit comme marqué par nos confrères, l’ailier a choisi de disparaitre dans la nature pendant plusieurs heures et ainsi faire capoter l’accord entre l’OL et Fulham. Un tour de force du Ghanéen et un coup dur pour Textor qui aurait envoyé une lettre d’excuse à son joueur dans la foulée. Si tout devrait rentrer dans l’ordre dans les prochains jours, la gestion humaine dans ce mercato estival donne l’impression de ne pas avoir été des plus parfaites.