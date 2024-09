Wendie Renard : "Mon amour pour l’OL sera éternel"

Capitaine historique de l’OL, Wendie Renard a prolongé d’une saison avec les Fenottes. Elle qui est présente depuis 2006 dans le groupe professionnel n’est pas rassasiée et souhaite passer la barre des 40 titres.

Wendie Renard, il y a deux ans, il y a eu des questionnements d’aller voir ailleurs. Est-ce que la question s’est posée à nouveau pour cette prolongation ?

Wendie Renard : Si j’ai prolongé aujourd’hui, c’est qu’il y a eu des demandes et des attentes de ma part. Forcément, j’ai eu des demandes de certains clubs pour me faire venir. Ça a été évoqué auprès de Vincent (Ponsot) et de Michele (Kang), nous avons beaucoup échangé. Ces dernières années, j’étais un peu frustrée et déçue sur beaucoup de domaines que le club sait et que je n’ai pas envie d’étaler médiatiquement.

En étant l’OL, on se doit de gagner et de garder l’exigence, cette culture de la gagne. On a bien échangé par rapport à ça et Michele a un projet pour le futur qui est très clair pour toutes les femmes et pas seulement les footballeuses. Mon amour pour ce club ne change pas, il sera éternel parce que j’ai la reconnaissance du ventre, je sais d’où je sors, d’où je viens et qui m’a accueillie ici. J’ai une petite pensée pour notre ancien président Aulas, car c’est la première fois que je prolonge sans lui.

Qu’est-ce qui a fait pencher la balance pour prolonger et ne pas aller voir ailleurs ?

Le championnat de France ne grandit pas plus vite que les autres, avant tout en termes de marketing, tout ce qu’il y a autour. Je regarde beaucoup les matchs et les championnats ne sont pas meilleurs au niveau sportif. Mais ce qui change est le marketing et pour ça, on a la chance d’avoir Michele qui vit aux États-Unis, qui a la culture américaine. Elle a l’ambition de donner les moyens au club pour développer cet aspect. Après, il y a aussi le devoir de la FFF et de la Ligue et il faut accélérer. J’y crois, mais le choix est avant tout sportif. Je suis une compétitrice, j’ai toujours l’envie de gagner. Je n’aime pas perdre et pour ça, il faut avoir tout ce qu’il faut au quotidien pour être dans les bonnes conditions.

Dans le discours de Michele Kang, qu’est-ce qui vous fait dire qu’il reste de l’ambition ?

Il y a le côté business des autres équipes. Je crois que vous le voyez, elle a envie de donner un peu les moyens à nos joueuses de rayonner, de se développer. Avant, c’était beaucoup de tests sur les hommes. Aujourd’hui, elle a vraiment envie de nous apporter des supports et des moyens pour s’exprimer. C’est le côté hors terrain. Sur le terrain, elle veut des joueuses de très haut niveau pour pouvoir continuer à performer. On est dans un club qui a toujours eu cette exigence et il ne faut pas la perdre.

"Tant que je me sens fraîche mentalement et physiquement..."

Lors de la dernière prolongation en 2022, l’objectif était les 40 titres. On en est à 38. Objectif 50 désormais ?

Vous mettez la barre haut (rires). On va déjà au 39e avant de penser au 40 et ainsi de suite. On va travailler pour ça, je pense que vous me connaissez. Tout le temps que je pourrai gagner des titres, je le ferai. Je ne vais pas être rassasiée et je ne vais pas m’en empêcher parce qu’on fait du foot pour ça. J’ai quitté mon île pour ça et je suis arrivée dans un club qui m’a donné les moyens pour y parvenir.

Joe Montemurro a débarqué cet été. Comment cela se passe ?

Très bien. Je n’ai pas encore pu m’entraîner, mais dans les réunions et les attentes, c’est très bien. Dans l’ambition, c’est tout ce que j’attendais et souhaitais. Quand on est joueuse de haut niveau, on souhaite des exigences élevées et un projet de jeu intéressant. Maintenant, il faut travailler dans la même direction.

Avec cette prolongation, la fin n’est pas pour tout de suite, mais y a-t-il déjà eu des discussions pour l’après ?

Oui, forcément. Même si Michele vient de dire qu’il y a des joueuses de 40 ans qui jouent encore (sourires). Tant que je pourrai jouer, que je me sens fraîche mentalement et que j’aurai le niveau, je jouerai. Je n’ai pas envie de pousser le bouchon trop loin non plus, il faut être lucide sur ses performances. Tant que le staff en place voudra collaborer, je continuerai, sinon oui, il y a eu des discussions pour l’après parce que je n’ai pas 20 ans. Mais je ne vous en dirai pas plus (rires).