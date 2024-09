Présents ce lundi à Décines aux côtés de Wendie Renard, Michele Kang et Vincent Ponsot ont forcément été questionnés sur le dossier du déménagement de l’OL féminin. Entre Gerland et le Parc OL, les discussions continuent.

"Ça ne va jamais aussi vite qu’on aimerait". Cette phrase, John Textor avait souvent l’habitude de la prononcer quand il était question de la vente de l’OL avec Jean-Michel Aulas ou des différents dossiers comme l’Arena ou l’OL Reign. Pourtant, ce lundi, c’est bien de la bouche de Michele Kang que sont sortis ces mots. Présente à Décines, la propriétaire de l’OL féminin a annoncé la prolongation de contrat de Wendie Renard, mais c’est bien sur un autre terrain qu’elle était attendue : celui du projet du futur stade et du déménagement des Fenottes. Il n’y a pas eu de grandes déclarations, juste "des discussions qui se poursuivent" et l’objectif "de faire des annonces dans les prochains mois". Il le faudra, puisque dans la foulée, Vincent Ponsot a fixé au 1er juillet 2025 la date butoir pour trouver un nouveau stade.

Une chose est sûre, ce ne sera pas l’ancienne enceinte du LOU du côté de Vénissieux. Déjà en place, même si un large travail de rafraichissement aurait dû être réalisé, le Matmut Stadium n’a pas convaincu les dirigeants lyonnais et Ponsot s’en est expliqué. "À l’époque où le LOU jouait là-bas, il y avait beaucoup plus de parking, ça a beaucoup construit depuis. Il y a des conditions d’accès qui sont très difficiles, il n’y a pas de métro, le tram est loin, a déclaré le directeur général de l’OL féminin. Dans un stade moderne, il faut des modes de transport doux et pas que voitures sur le périphérique." L’hypothèse Vénissieux mise de côté, tout devrait se jouer entre le Parc OL et le stade de Gerland comme évoqué depuis quelques mois.

Un premier match délocalisé le 4 octobre à Bourg ?

Deux lièvres courus à la fois, mais une volonté d’offrir des conditions acceptables à Wendie Renard et ses coéquipières. "Il y a des discussions qui sont en cours, mais on a aussi des discussions avec OL pour jouer nos matchs au Parc OL. C’est aussi une option pour nous. L’idée est de trouver la structure qui est la plus appropriée pour notre équipe féminine parce que le centre d’entraînement n’est pas adapté à notre équipe, au standing de notre équipe. Il ne répond pas aux attentes de nos supporters et de ce qu’on peut supporter."

À Décines, toutes les conditions sont déjà réunies pour accueillir les Fenottes mais le stade semble démesuré. À Gerland, le LOU évolue sur un terrain synthétique, surface qui ne convient pas aux joueuses. Il y a donc des compromis à trouver et des discussions qui durent. En attendant, l’OL va délocaliser trois matchs à Bourg, Bourgoin et Grenoble, même s’il faut encore "attendre les validations fédérales". Mais dans l’idée, le premier match hors de Décines devrait avoir lieu dans l’Ain le 4 octobre prochain contre Montpellier.