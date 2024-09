Amel Majri, Wendie Renard et Selma Bacha, joueuses de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ayant déjà prolongé son contrat jusqu’en 2026 il y a deux ans, Wendie Renard va poursuivre encore un peu l’aventure avec l’OL. La capitaine a prolongé ce lundi jusqu’en 2027 avec les Fenottes.

Elle ira au-delà des vingt ans avec l’OL. Il y a deux ans, Wendie Renard avait prolongé son contrat jusqu’en juin 2026 et s’inscrivait encore un peu plus dans l’histoire du club lyonnais. Finalement, le plaisir durera encore un peu pour la capitaine des Fenottes. Ce lundi, le club a annoncé la prolongation d’une saison de Renard, soit jusqu’en juin 2027. "Je suis très heureuse de prolonger avec mon club de cœur. Je suis arrivée ici à 16 ans en provenance de la Martinique et j’en ai 34 aujourd’hui, alors forcément Lyon, c’est devenu comme chez moi. J’ai toujours la volonté et l’ambition de continuer à gagner des titres avec l’OL Féminin, mes coéquipières et le staff."

477 matchs joués avec les Fenottes

À 34 ans, Wendie Renard reste l’une des références à son poste malgré le poids des années. Pièce centrale du projet lyonnais, la capitaine s’inscrit dans la large vague de prolongations signées ces derniers mois. Avec 37 trophées remportés depuis ses débuts en professionnels, Wendie Renard compte bien en ajouter quelques-uns de plus dans son armoire sur les trois saisons à venir. Cela tombe bien, c’est aussi l’ambition de l’OL et de Joe Montemurro, le nouveau coach des Fenottes.