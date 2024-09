Mercato : avec à peine 40M€ de ventes, l’OL est loin du compte

Pierre Sage avec David Friio et Laurent Prud’homme après OL – Chassieu (crédit : David Hernandez)

Ayant dépensé sans compter, l’OL n’a pas réussi à dégraisser dans les grandes largeurs son effectif. Il reste encore la possibilité d’autres départs, mais avec à peine 40M€ de vente, le club n’a pas forcément réussi son pari estival.

Un mercato se juge sur la longueur et Pierre Sage l’a répété vendredi soir après la victoire contre Strasbourg. S’il n’était pas au courant de tous les mouvements qui ont pu se passer en marge de cette rencontre de la 3e journée de Ligue 1, l’entraîneur lyonnais ne voulait pas faire de jugement trop hâtif sur l’été de son club. Difficile de lui donner tort, puisque certains pourraient se révéler de belles surprises qu’on n’attendait pas. Seulement, si l’OL a dépensé sans compter, avec un record d'achat à la clé, il n’a pas réussi à faire ce qui était prévu dans le sens des départs.

Plusieurs fin d’aventure devaient intervenir et finalement aucune n’est vraiment arrivée. Maxence Caqueret, Anthony Lopes et Rayan Cherki sont toujours au club à l’instant T, même s’il reste la possibilité d’un départ dans un championnat dit plus exotique. Mais ce n’est clairement pas la tendance pour les deux joueurs de champ, tandis que pour le portier, des discussions étaient en cours avec un club sans que cela ne débouche sur un accord avant le 30 août.

Des départs "forcés"

La direction lyonnaise s’attendait sûrement à un tout autre mercato, mais assure que la somme des cent millions d’euros promise à la DNCG s’étale sur toute la saison sportive. Pas de panique donc, mais Pierre Sage va devoir composer avec un effectif pléthorique avec seulement 38,75 millions d’euros de vente réalisés cet été. Il reste encore 60 millions d’euros à trouver cet hiver et ce n’est pas à coup de départs à cinq millions que l’objectif sera atteint. En ne réussissant pas à se débarrasser des gros salaires comme Dejan Lovren ou Anthony Lopes, l’OL a donc dû "sacrifier" certains éléments.

La vente de Jake O’Brien était forcément dans les tuyaux, mais voir un joueur partir après seulement un an dans le club est forcément frustrant. Tout comme l’envol de Mamadou Sarr vers Strasbourg contre un chèque de dix millions d’euros. Alors oui, l’OL a fait deux belles opérations avec ses défenseurs, mais aujourd’hui, Pierre Sage se retrouve en manque de centraux avec le prêt à venir d’Adryelson. La stratégie générale de la direction a laissé songeur et seul le résultat de fin de saison donnera un avis définitif dessus.