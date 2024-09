OL - Mercato : Cherki repousse les avances de Galatasaray

Rayan Cherki (OL) contre Toulouse (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

Pouvant recruter jusqu’au 13 septembre, le championnat turc reste une possibilité de sortie pour certains éléments. À l’OL, Rayan Cherki a préféré repousser les approches de Galatasaray.

Après quasiment trois mois de mercato, Pierre Sage a enfin pu pousser un ouf de soulagement vendredi soir. En même temps que l’OL décrochait la première victoire de sa saison (4-3), le mercato estival refermait ses portes. Enfin, partiellement, puisque certains championnats et donc clubs ont la possibilité de recruter encore. Certains indésirables lyonnais pourraient donc trouver une porte de sortie de dernière minute, même si depuis le 31 août, ils sont légalement obligés de faire leur retour dans le groupe. Mercredi, au moment de la reprise de l’entraînement, Rayan Cherki devrait donc logiquement être réintégré. De toute façon, son non-départ de l’été ne laisse plus vraiment d’autres choix, d’autant plus que malgré ses travers, le joueur offensif a un profil qui manque dans l’effectif de Sage.

Une prolongation et un retour dans le groupe ?

En attendant de connaitre son utilisation alors que le secteur offensif a été renforcé durant l’été, Rayan Cherki devrait apposer sa signature pour une prolongation de contrat dans les jours à venir. C’est la tendance qui s’est dégagée dans cette fin de mercato et les différentes avances étrangères de dernière minute n’ont pas trouvé grâce aux yeux de l’international Espoirs. Crystal Palace et Fulham ont été renvoyés dans les cordes, tout comme Galatasaray. Ces dernières heures, les médias turcs ont indiqué un intérêt réel du club stambouliote pour Cherki avec une offre de 8 millions d’euros. Si cette dernière aurait sûrement été repoussée par l’OL, le numéro 18 lyonnais a rapidement fait savoir qu’il n’était pas intéressé par une expérience en Turquie.