OL : Pierre Sage se réjouit de la fin du mercato

Pierre Sage a doublement apprécié le vendredi 30 août. Non seulement l'OL a battu Strasbourg, mais il tient désormais son effectif au complet, enfin presque.

Être entraîneur, c'est aussi savoir jongler. Vendredi par exemple, Pierre Sage a dû non seulement préparer sa rencontre face à Strasbourg, mais aussi vivre avec certainement un peu d'incertitude la fin de la période des transferts. Le mercato estival s'est en effet refermé le 30 août à 23 heures, du moins pour le sens des arrivées en France.

Interrogé forcément sur ce bilan après le succès arraché contre les Strasbourgeois (4-3), l'entraîneur de l'OL a tout d'abord manié l'humour ("On a doublement fêté ça, entre la victoire et la fin du mercato"), avant de répondre plus sérieusement "Je n'ai pas toutes les informations comme j'étais focus sur le terrain et le vestiaire depuis plus de trois heures. Mais je vais me rattraper en sortant de cette salle de conférence. De toute façon, un mercato se juge sur la durée", a-t-il rappelé.

"Les joueurs connaissent maintenant leur mission"

Au-delà de savoir si l'Olympique lyonnais s'était renforcé cet été, le technicien rhodanien était surtout heureux de voir cette fenêtre des transferts se refermer. "Ce qui est important, c'est que désormais, ceux qui sont là savent qu'ils restent, connaissent leur mission et n'ont pas la tête ailleurs. La vraie saison commence, a même affirmé Sage. On a beaucoup d'échanges avec d'autres confrères et on se fait toujours la même remarque. Le mercato continu alors que le championnat a commencé, ce qui change les choses. Par exemple, à Rennes (revers 3-0), Benjamin Bourigeaud nous marque un but, et aujourd'hui, il n'est plus là-bas."

On n'est même peut-être pas encore au bout de nos surprises sur ce sujet, puisque des clubs d'autres pays (Arabie saoudite, Brésil, Portugal, Turquie...) peuvent s'intéresser à des joueurs lyonnais et que des footballeurs libres sont encore à la recherche d'un projet.