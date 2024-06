Anthony Lopes après un but lors de Lorient – OL (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Alors qu'il ne s'est pas encore exprimé officiellement sur ses intentions pour son avenir, Anthony Lopes verrait les choses bouger un peu autour de lui, avec notamment un club saoudien intéressé.

Restera, restera pas ? Jusqu'à ce qu'une annonce officielle soit faite à ce sujet, le dossier Anthony Lopes va occuper, comme celui de son compère Alexandre Lacazette, une partie de la place médiatique lyonnaise. Dans un contexte où le club cherche à faire des économies, et avec l'arrivée de Lucas Perri pour le suppléer, le gardien né à Givors semble destiné à un départ. Selon nos informations, une écurie d'Arabie saoudite se serait rapprochée de ses agents.

Ses agents sondent au Portugal

Une prise de contact saoudienne qui, à 33 ans, pourrait lui permettre de garder ses importants émoluments. Mais ses conseillers s'activent aussi au Portugal pour un potentiel point de chute moins déracinant. Cet été, le nom de Lopes risque en tout cas d'alimenter grandement la rubrique mercato.

Ces derniers temps, des rumeurs font également état d'une envie du footballeur formé à l'Olympique lyonnais de rester dans le Rhône, avec l'ambition de monter sur le podium des joueurs les plus capés (489 pour l'instant, à cinq longueurs de Fleury Di Nallo, 3e). "Je peux comprendre qu'il ait cette ambition de se dire, je vais bosser dur et c'est à moi de jouer. C'est un compétiteur, mais il a un gros salaire. Aujourd'hui, ce qui le fait avancer, c'est de marquer l'histoire à l'OL, de battre des records. Si ce n'est pas ici, son aventure s'arrêtera et il ira chercher un autre défi quelque part, mais ça ne sera peut-être pas avec ses motivations profondes", a estimé notre consultant Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones.