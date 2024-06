OL - Mercato : un nouveau courtisan saoudien pour Lacazette ?

Alexandre Lacazette lors de Bergerac – OL (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

En pleine réflexion sur son avenir, Alexandre Lacazette hésite entre rester à l’OL ou rejoindre l’Arabie Saoudite. Les clubs du Golfe sont nombreux avec des offres salariales difficiles à refuser.

Ce lundi, Alexandre Lacazette a vu son nom s’afficher dans la pré-liste des 25 joueurs retenus par Thierry Henry pour disputer les Jeux Olympiques 2024. Une bonne nouvelle pour l’attaquant qui vient une relation compliquée avec la sélection depuis sa dernière cape en novembre 2017. Toutefois, l’actualité autour de Lacazette concerne avant tout son avenir incertain à l’OL. Les supporters lyonnais retiennent leur souffle et sont dans l’attente de la décision de leur capitaine pour les mois à venir. Estimant devoir prendre un temps de réflexion, Alexandre Lacazette, via ses représentants, doit rencontrer la direction lyonnaise afin de mettre les choses à plat et d’acter sa décision pour cet été malgré un contrat jusqu’en juin 2025.

Al-Qadisiya fraîchement promu dans l'élite saoudienne

Pourquoi autant d’hésitation alors que le record de Fleury Di Nallo est plus que jamais à portée de tir ? Tout simplement parce qu’à 33 ans, le numéro 10 de l’OL fait l’objet d’une cour assidue de clubs d’Arabie Saoudite. Il a été question d’Al-Shabab récemment et d’après Foot Mercato, les dirigeants d’Al-Qadisiya seraient également entrés dans la course pour Alexandre Lacazette. Promue en Saudi Pro League, la formation saoudienne se montrerait assez pressante. Autant d’offres salariales faramineuses qui font logiquement réfléchir l’attaquant français qui doit se décider dans les semaines à venir.