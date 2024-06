Carpenter (OL) et l’Australie débutent juin avec une victoire

Ellie Carpenter à l’entraînement avec l’Australie (Photo by William WEST / AFP)

Pour le deuxième match amical contre la Chine, l’Australie n’a pas tremblé ce lundi matin. Les Matildas, avec Ellie Carpenter titulaire, se sont facilement imposées 2-0.

La fenêtre internationale de juin est terminée pour Ellie Carpenter. Retenue avec l’Australie pour deux matchs amicaux contre la Chine, la latérale de l’OL va maintenant profiter d’un peu de repos avant de remettre le bleu de chauffe. Après une première victoire et seulement une petite demi-heure de jeu jeudi dernier, la Lyonnaise était titulaire ce lundi matin à Sydney. Carpenter a participé à la facile victoire australienne contre la Chine (2-0) avant de céder sa place en toute fin de match (87e).

Surfer sur le Mondial 2023 à la maison

Place désormais à une petite coupure pour Ellie Carpenter et le reste de la sélection australienne. Un retour dans la capitale des Gaules n’est pas attendu pour la reprise de l’OL, mais Carpenter va disputer les Jeux Olympiques de Paris et va donc entamer la préparation de ces Jeux dans les prochaines semaines. L’heure est donc à recharger un minimum les batteries avant de revenir en France pour le tournoi olympique et pourquoi pas surfer sur la dernière Coupe du monde, qui avait été une réussite à la maison (4e).