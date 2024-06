Ce lundi, l’équipe de France U20 fait son entrée en lice au Tournoi Maurice Revello. À l’occasion de France - Côte d’Ivoire, Mathieu Patouillet et Yvann Konan, tous deux gardiens de l’OL, sont dans les buts.

Chaque année, le tournoi Maurice Revello est attendu avec impatience par les observateurs et scouts des différents clubs européens et mondiaux. S’étant forgé une solide réputation, le tournoi a vu passer de grands noms depuis sa création et sert aux jeunes pépites en devenir de se faire un nom ou tout simplement de crever l’écran. Cette année, l’équipe de France U20 est de nouveau au rendez-vous et lance son tournoi à 17h30 face à la Côte d’Ivoire. Face aux U23 ivoiriens, Mathieu Patouillet, à son avantage à Sochaux et de retour temporairement à l’OL, est aligné dans le but français.

Ce sera d’ailleurs un duel de portier lyonnais puisque dans le camp d’en face, Yvann Konan est le dernier rempart des Eléphanteaux. Le gardien des U19 de l’OL devrait avoir pas mal de travail ce lundi parce que les Bleuets s’avancent avec Albine (Nantes), Virginius (Clermont) ou encore Diouf (Lens) et Michut (ex-PSG). Coup d’envoi à 17h30 pour ce premier rendez-vous du groupe A dans le tournoi Maurice Revello.