Comme Mathieu Patouillet avec l’équipe de France U20, Yvann Konan va disputer le tournoi Maurice Revello avec la Côte d’Ivoire. Les deux portiers de l’OL vont s’affronter lundi pour la 1re journée.

La saison des clubs est terminée, mais pour les amoureux du ballon rond, le foot ne s’arrête jamais. L’été sera encore rythmé par les compétitions internationales comme l’Euro ou encore la Copa América. Mais chez les jeunes aussi, les tournois battent leur plein. Ce sera notamment le cas à partir de ce lundi 3 juin avec le début du célèbre tournoi Maurice Revello. Ce dernier réunit plusieurs sélections U20 dont l’équipe de France avec Mathieu Patouillet. Les Bleuets débuteront contre la Côte d’Ivoire du côté de Vitrolles et ce sera l’occasion d’un duel entre portiers de l’OL.

En attendant de savoir s’ils seront tous deux titulaires, Mathieu Patouillet et Yvann Konan pourront échanger sur leur parcours à l’Académie. En effet, le portier de la génération 2007 qui a évolué avec les U19 cette saison a été retenu une fois de plus avec la sélection ivoirienne U21 pour ce tournoi. L’opposition entre la France et la Côte d’Ivoire se tiendra ce lundi à 17h30 avant d'affronter le Mexique, la Corée du Sud et l'Arabie Saoudite.