L’OL, une saison de tous les records

En arrachant une 6e place au classement, l’OL a vécu une saison historique. Aussi bien positivement que négativement, avec une première partie catastrophique.

On le rabâche pour que les supporters lyonnais et même français soient plus que jamais au courant. Oui, l’OL a signé une saison historique avec, au soir de la 34e journée de Ligue 1, une sixième place décrochée au bout du temps additionnel. Cette place, certes hors du top 5, a eu pour impact une présence en Ligue Europa la saison prochaine et c’est un vrai exploit. On attendra forcément plus de cette formation à partir du 16 août prochain, mais le dénouement heureux de cet exercice 2023-2024 est à ranger au panthéon de l’histoire lyonnaise. Le tout sans remporter le moindre titre, donc cela situe le chemin parcouru entre la reprise de la Ligue en août 2023 et le coup de sifflet final contre Strasbourg le 19 mai dernier. Neuf mois durant lesquels le palpitant des supporters de l’OL a été mis à rude épreuve. Retour sur cette saison de tous les records, bons comme mauvais.

0

Comme le pourcentage de chance qu’avait l’OL de se maintenir après la 14e journée et un déplacement à Marseille. Avec seulement sept points au compteur, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette étaient condamnés à la Ligue 2 et personne ne donnait vraiment cher de leur peau. À juste titre quand on se rappelle des prestations réalisées durant cette première partie de saison. Attendre le 12 novembre et la 12e journée pour voir l’OL remporter un match, ce n’était jamais arrivé.

4

Comme le nombre d’entraîneurs utilisés par John Textor pour tenter de redresser la barre. Tout avait mal commencé avec une déclaration lunaire de Laurent Blanc avant même le début de la saison, où il se demandait s’il était l’homme de la situation face à certaines rumeurs. L’épisode Blanc n’a finalement pas fait long feu avec un débarquement en pleine trêve internationale de septembre et un dernier amical coaché contre Auxerre. A suivi l’intérim d’un match de Jean-François Vulliez contre Le Havre (0-0), avant que Fabio Grosso ne débarque. Un choix romantique avec un ancien de la maison OL, mais avec qui la mayonnaise n’a jamais pris avec les cadres. Voulant changer trop de choses, trop vite, l’Italien s’est mis à dos une partie du vestiaire qui a finalement eu sa peau après que les supporters ont manqué de peu son œil… L’hémorragie a pris fin avec Pierre Sage, même si ce n’était pas le plan initial et qu’un cinquième coach était attendu à l’OL. Fort heureusement, le natif de Lons-le-Saunier a été l’homme de la situation.

12

Comme le nombre de journées consécutives passées à la dernière place par l’OL. Lanterne rouge à la 4e journée, pour la première fois depuis 1995-1996, la formation lyonnaise a dû attendre la 16e journée pour se sortir de cette position. Il a fallut attendre la 20e journée pour voir les joueurs de Pierre Sage sortir définitivement de la zone rouge (16e à la 18e place).

37

Sur la phase retour, l'OL a pris 37 points en 17 matchs. Personne n’a fait mieux en Ligue 1 sur cette période, pas même le PSG avec 36 points. Sur ces 17 matchs, l’OL a tourné à une moyenne de 2,2 points par match.

2

Comme le nombre de minutes durant lesquelles l’OL a été dans le top 6 de la Ligue 1. Deux minutes ô combien bien choisies par les Lyonnais puisque cela leur a permis d’accrocher la Ligue Europa suite à la victoire contre Strasbourg lors de la dernière journée du championnat.

55

Jamais l’OL n’avait été aussi friable défensivement sur une saison de Ligue 1. Cela montre l’étendue de l’exploit lyonnais d’avoir réussi à finir européen avec une différence de buts négative au bout des 34 journées. Quinzième défense de Ligue 1, l’OL n’avait plus connu un tel total sur un exercice depuis 1982-1983.

68,2

Comme le pourcentage de victoires de Pierre Sage en Ligue 1 depuis son arrivée le 30 novembre 2023. Sur les 22 matchs dirigés dans l’élite, l’entraîneur lyonnais en a remporté 15 pour six défaites et un nul.