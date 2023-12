OL : la Ligue 2 se rapproche chaque jour un peu plus

Avec 7 points en 14 journées, l’OL pointe à la dernière place du championnat. Un bilan qui rapproche le club de la Ligue 2, à trois journées de la trêve hivernale.

À la vue de la prestation affichée mercredi soir sur la pelouse du Vélodrome, c’est à se demander si l’OL n’aurait pas eu mieux fait de ne pas se rendre à Marseille en guise de contestation suite aux décisions prises après les incidents du 29 octobre dernier. Il y aurait eu une défaite sur tapis vert sur le même score de 3-0, mais au moins le club lyonnais aurait envoyé un message fort envers les institutions du football français. Mercredi soir, l’OL a été perdant sur toute la ligne et n’en est pas ressorti plus fort que le contexte aurait pu le laisser penser.

Avec ce match en retard joué, la formation lyonnaise est désormais officiellement à cinq points de la place de barragiste et à six de sortir de la zone rouge. Tout n’est pas perdu et "il y a toujours de l’espoir" chez Pierre Sage, car devant ça n’avance pas forcément. Sauf que l’OL fait lui aussi du surplace depuis 14 journées. La venue de Toulouse dimanche (17h05) au Parc OL est d’une importance capitale, les Violets n’ayant plus gagné depuis six matchs et ne pointant "qu’à" six longueurs.

Un bilan historique qui ne plaide pas en faveur des Lyonnais

La victoire est obligatoire au risque de devoir réellement se faire une raison et préparer doucement, mais sûrement à la descente en Ligue 2. Car c’est bien ce qui pend au nez des Lyonnais chaque journée qui passe. Avec ce neuvième revers de la saison et ses sept points au compteur, l’OL est statistiquement condamné à descendre. Aucune des 14 dernières équipes à avoir compté 7 points ou moins après 14 matches d’une saison de Ligue 1 (en comptant 3 points pour une victoire) n’a échappé à la relégation en fin d’exercice, depuis Sète en 1947/48, d’après les statistiques d’Opta. On dit souvent que les chiffres sont faits pour être déjoués, mais à l’heure actuelle, on ne voit vraiment pas ce qui peut sauver cet OL sans âme…