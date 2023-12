Govou et Coupet appellent les joueurs de l’OL à revoir l’état d’esprit

Juninho, Grégory Coupet et Sidney Govou soulève la Coupe de France 2008 gagnée par l’OL (Photo by PATRICK KOVARIK / AFP)

Après la défaite à Marseille (3-0) et une seule victoire en 14 journées, l’OL continue son long cauchemar. Une situation qui inquiète de plus en plus les anciens du club comme Sidney Govou ou Grégory Coupet.

Chaque lundi, Nicolas Puydebois peut suivre sa thérapie de groupe sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". Malheureusement, tous les anciens de l’OL n’ont pas cette chance et doivent ruminer en silence le lent déclassement du club lyonnais depuis plusieurs années. Seulement, en cette saison 2023-2024, la formation rhodanienne est en train de toucher le fond et notre consultant, qui alerte depuis plusieurs mois sur cette chute libre, n’est plus le seul à se tirer les cheveux en voyant ce groupe partir en lambeau. Mercredi soir, Lisandro Lopez a pris la parole sur les réseaux sociaux avec un message qui se voulait avant tout rassembleur afin de remonter l’OL vers le haut. L’ancien attaquant lyonnais n’est pas le seul à avoir réagi à la défaite contre l’OM (3-0) et surtout au visage montré par les joueurs de Pierre Sage.

"Redevenez digne de ce maillot"

Depuis quelques heures, certains glorieux Lyonnais se questionnent sur l’état d’esprit de ce groupe. Grégory Coupet estime que l’OL doit "compenser un niveau technique pas dingue par un état d’esprit COLLECTIF irréprochable, mais il faut s’apprécier…", ce qui ne semble pas forcément être le cas. L’ancien gardien a été rejoint par son ancien coéquipier Sidney Govou. L’homme aux huit titres de champion de France appelle les joueurs à "redevenir digne de ce maillot" pour réussir l’opération maintien qui s’est lancée depuis plusieurs semaines. Avec un "doux rêve de dix victoires" d'ici à la fin de la saison. Soit un match sur deux quand l’OL n’a été capable d’en gagner qu’un en 14 journées…

Je ne suis pas un doux rêveur mais j’ai envie de l’être pour espérer ! 20 matchs 10 victoires pour rester El

Ligue 1. Sauf si 4 équipes devant nous s’effondrent. Ce qui n’est pas impossible ! Redevenez digne de ce maillot svp (pas celui d’hier 😂) — Govou Sidney (@GovouSidney) December 7, 2023