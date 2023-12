Après la bonne prestation contre Lens samedi dernier, l’OL a subi la loi de l’OM (3-0). Battu dans la bataille tactique, Pierre Sage veut croire en des jours meilleurs, même si le chantier est gigantesque.

Ce déplacement à Marseille devait être un juge de paix pour l’OL et Pierre Sage. En raison des évènements du 29 octobre dernier, la réaction lyonnaise était attendue avec une fierté devant permettre à la formation rhodanienne de répondre présente et de signer un résultat positif après la bonne prestation à Lens, finie malheureusement sans point. Mercredi soir, il n’y a eu ni le résultat final ni même la manière pouvant atténuer la déception. L’OL a sombré dans les grandes largeurs contre l’OM (3-0) et a été ramené à ses vieux démons qui avaient fait un break durant le week-end avant de revenir hanter cette équipe. "Le début de match ne nous a pas permis de renouveler ce qu’on avait mis en place à Lens, a regretté Pierre Sage après la rencontre. Notre jeu n’était pas à la hauteur de l’intensité montrée par notre adversaire. On a été en non-maitrise sur l’ensemble du match, hormis quelques occasions, et le troisième but siffle quasiment la fin du match."

"On comprend pourquoi on est en bas du classement"

Porté aux nues après la prestation lyonnaise à Bollaert, Pierre Sage était, lui aussi, attendu et une issue positive à Marseille aurait pu lui permettre d’avoir un peu plus de crédit aux yeux de ses dirigeants. Mercredi soir, il a perdu la bataille tactique contre Gennaro Gattuso et son 3-5-2 surprise qui "a posé des problèmes tactiques qu’on a eu du mal à résoudre en première période sur notre côté droit." À la pause, Sage a tenté de réajuster le tout avec un passage en 3-4-3 et l’entame de seconde mi-temps a été bien plus emballante que l’ensemble des 45 premières minutes. Un but durant ce temps fort et la physionomie du match aurait pu être bien différentes. Seulement, en se réajustant sur les côtés, Pierre Sage a déplacé le problème ailleurs, comme il l’a concédé. "On a essayé de rééquilibrer à la pause avec le 3-4-3, mais on s’est plus ouvert dans l’axe. Quand on règle un problème à un endroit, un autre apparait…"

La preuve que les maux ne viennent pas forcément que du banc depuis le début de la saison. Seulement, avec ce match en retard désormais joué, il y a plus que jamais urgence. "Il suffit de regarder le classement pour avoir conscience qu’on est en danger. Si on baisse les bras aujourd’hui, ça veut dire qu’il n’y a plus d’espoir et je ne le pense pas. On comprend pourquoi on est en bas alors qu’après Lens, on se posait la question. Il faut qu’on se repose la question rapidement." La réception de Toulouse dimanche (17h05) et une victoire sont plus que jamais vitales.