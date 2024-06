OL Futsal : lourdes sanctions pour deux joueurs de la réserve

Suite aux incidents survenus le 27 avril dernier et qui ont entraîné le report d’OL Futsal - ALF Futsal, le district de Lyon et du Rhône a rendu son verdict. Deux joueurs de la réserve lyonnais ont été suspendus pour respectivement 15 matchs et six mois dont trois avec sursis.

Un titre de D1 et une finale, certes perdue, de Coupe du Rhône, la saison de la réserve de l’OL Futsal a été plus que réussie. Pourtant, au moment de faire le bilan, c’est avant tout la bagarre générale qui a éclaté le 27 avril dernier qui prend le dessus sur tout le reste. Il faut dire que cela avait eu une certaine résonance médiatique et avait de facto entraîné le report du choc entre l’équipe fanion et l’ALF Futsal. Le dossier a été mis en instruction par la commission de discipline du district du Rhône afin d’en savoir plus sur les tenants et aboutissants de cette bagarre générale avec l’équipe de Vaulx United.

15 matchs d'un côté, 6 mois dont 3 avec sursis de l'autre

Après plusieurs semaines d’attente, le district a rendu son verdict et a logiquement eu la main lourde pour les deux équipes. Un joueur vaudais a été suspendu pour 30 ans après avoir frappé l’arbitre tandis que le club a été mis hors compétition en D1. Du côté de l’OL, le match a été donné perdu pour la réserve ainsi que deux points de pénalité, mais cela n’empêche pas la section futsal lyonnaise de finir première. En ce qui concerne les joueurs de l’effectif, deux ont été sanctionnés par la commission et ne sont pas prêts de refouler les parquets. En effet, un des joueurs de l’OL a été suspendu 15 matchs, soit quasiment toute une saison, quand un de ses coéquipiers a été condamné à six mois de suspension dont trois avec sursis.