OL : le conseil de classe de TKYDG en direct

Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" dresse le bilan de la saison de l'OL à partir de 19h. Accompagnée des TikTokeurs lyonnais "Au fond du canap" et "SandroOL69", l'équipe de TKYDG distribuera ses bons et mauvais points de 2023-2024.

Une semaine après la fin de la saison avec cette finale de Coupe de France perdue, il est l'heure de faire le bilan. Pour cette avant-dernière émission de "Tant qu'il y aura des Gones" en 2023-2024, Razik Brikh et Nicolas Puydebois reçoivent deux TikTokeurs, supporters de l'OL, "Au fond du canap" et "SandroOL69". Un plateau bien chargé et qui risque de donner lieu à quelques débats pendant cette heure d'émission. En effet, il sera l'heure de jouer les professeurs pour l'équipe TKYDG et de distribuer les bons et mauvais points de cette saison.

En observateur aiguisé de l'exercice lyonnais, notre consultant Nicolas Puydebois sortira la règle en fer ou les images pour détailler ses choix concernant les tops et les flops à l'OL. Avec une saison historique, mais aussi en montagnes russes, il y a des choses à dire. Comme vous en avez l’habitude désormais, votre émission est à suivre en direct à partir de 19 heures sur toutes nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.