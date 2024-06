OL : Lacazette, O’Brien, Orban et Tolisso : les tops et les flops !

Ce lundi, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" était de retour pour un avant-dernier rendez-vous dans cette saison 2023-2024. L’occasion de faire le bilan de la saison surréaliste de l’OL.

Quand Thierry Henry ironisait sur le fait qu’il n’avait jamais pris autant de rejets pour faire sa liste que depuis qu’il était lycéen, Nicolas Puydebois et Razik Brikh ont, eux, joué les maitres d’école ce lundi soir. Pour l’avant-dernière émission de la saison de "Tant qu’il y aura des Gones", la fine équipe a reçu deux TikTokeurs pour débriefer l’exercice qui vient de se terminer à l’OL. Avec "Au fond du Canap" et "SandroOL69", l’équipe de TKYDG a distribué les bons et mauvais points concernant les joueurs lyonnais dans cet exercice 2023-2024.

Une dernière émission lundi prochain

Jamais avare de débattre, Nicolas Puydebois a dévoilé son top 3 des meilleurs éléments de l’OL cette saison avec Alexandre Lacazette, Clinton Mata et Nemanja Matic. Seulement, notre consultant ne s’est pas arrêté à ces bonnes impressions et a sorti les cartons rouges pour certains éléments de l’effectif de Pierre Sage, à commencer par Corentin Tolisso ou Gift Orban. Cela a forcément donné lieu à quelques échanges et débats sur le plateau de TKYDG, au gré des ressentis de chacun.

Cette émission s’est malgré tout terminée sur une note positive avec les encouragements du conseil de classe pour trois Lyonnais dont on taira les noms. Pour les découvrir, n’hésitez pas à regarder le replay de l’émission, disponible dans cet article. L’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" vous donne en tout cas rendez-vous pour une ultime émission lundi prochain avant des vacances bien méritées.