OL : quels sont les trois joueurs qui vous ont le plus séduit ?

Les joueurs de l’OL célèbrent leur victoire contre Brest avec les supporters (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

La saison de l'OL s'est refermée sur la défaite en finale de la Coupe de France. Toutefois, elle restera historique à plus d'un titre et la question est la suivante : quel joueur a été le plus régulier et impactant cette saison ?

Il y a une semaine, l'OL s'apprêtait à jouer une finale de Coupe de France contre le PSG avec l'espoir d'un premier trophée depuis 2012. Les espoirs ont été vains et c'est bredouille que les joueurs lyonnais sont rentrés à Lyon avant de partir en vacances ou en sélection pour certains. Cependant, ce revers ne doit pas faire oublier à quel point l'OL revient de (très) loin et que cet exercice restera historique. Négativement dans un premier temps, puis dans l'irrationnel à partir de janvier.

Il est donc difficile de vraiment juger cet exercice 2023-2024 tant la formation lyonnaise a fait les montagnes russes en partant de très bas pour arriver à très haut avec une 6e place et une qualification européenne. Durant cette saison, certains joueurs ont malgré tout réussi à tirer leur épingle du jeu et il est l'heure du bilan, chers lecteurs d'Olympique-et-Lyonnais. Quels ont été les trois joueurs qui vous ont le plus séduit pendant toute cette année à l'OL ?

Vous pouvez répondre dans la partie commentaires située en dessous de l'article ou sur le sondage créé sur X (anciennement Twitter) pour ceux qui possèdent un compte. Les trois joueurs les plus plébiscités feront l'objet d'un article ce dimanche.