OL - Mercato : 20 millions d’euros pour Mikautadze ?

Racheté par le FC Metz, Georges Mikautadze ne devrait pas faire de vieux os en Lorraine cet été. L’OL ferait partie des clubs intéressés, mais le prix de départ serait de 20M€.

Le "Roi Georges", comme on le surnomme en Lorraine, n’a pas pu refaire le coup de la saison dernière. Jeudi, Georges Mikautadze n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent lors du barrage aller entre Saint-Étienne et Metz. Il n’a donc pas pu refaire sa célèbre célébration "69" qu’il avait réalisée à Geoffroy-Guichard lors de la saison 2022-2023. Le fera-t-il devant le parcage stéphanois dimanche pour le retour ?

Les supporters messins l’espèrent forcément, ceux de l’OL aussi, ces derniers n’ayant pas manqué de saluer le geste de l’attaquant à l’époque. Et si Mikautadze le faisait tout simplement avec le maillot de l’OL dans les prochains mois ? Les Verts ne sont pas encore en Ligue 1 et le Géorgien encore moins de retour dans son club de cœur.

Un rêve de revenir à l'OL

Seulement, il n’a jamais caché ce rêve de pouvoir revenir et de s’imposer dans le club qui ne l’avait pas gardé en raison de sa taille. Il n’en a jamais gardé de rancœur et c’est au contraire une envie de faire un pied de nez au destin qui pourrait le pousser à retrouver l’OL. En tout cas, le profil de Georges Mikautadze resterait observé entre Rhône et Saône, mais le club lyonnais n’est pas le seul sur l’affaire et le FC Metz l’a bien compris.

Ayant racheté l’attaquant à l’Ajax ces dernières heures, le club messin sait qu’il ne pourra le garder en Ligue 1 et encore moins en Ligue 2. Mais les courtisans sont nombreux et la mise de départ serait de l’ordre de 20 millions d’euros d’après Foot Mercato. À la recherche d’un potentiel remplaçant à Alexandre Lacazette, l’OL pourrait faire appel à un ancien de la maison, histoire de ne pas être trop dépaysé.