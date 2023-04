Formé à l’OL en même temps qu’Amine Gouiri, Georges Mikautadze s’épanouie à Metz. Opposé à Saint-Etienne samedi, l’attaquant géorgien n’a pas manqué de chambrer le public stéphanois en faisant le signe du "69" avec ses doigts.

Lyonnais un jour, Lyonnais toujours. Au début de la saison, Yann Kitala n’avait pas manqué de rappeler son sang lyonnais au moment d’avoir trouvé la faille avec Le Havre face à Saint-Etienne. L’attaquant havrais a été imité samedi par un autre ancien de la maison OL, Georges Mikautadze. S’il n’a pas eu la chance de pouvoir porter le maillot lyonnais chez les professionnels, l’attaquant géorgien a été formé à l’OL en même temps qu’Amine Gouiri notamment. Non retenu pour des questions de physique, il a ensuite pris la direction de l’AS Saint-Priest avant d’éclater depuis le début de la saison avec le FC Metz.

Non retenu à l'OL pour son physique

Présent dans la Loire samedi pour le duel entre l’ASSE et le club messin, Mikautadze n’a pas manqué de se rappeler ses bons souvenirs de derby. En ouvrant le score, l’attaquant s’est arrêté devant le Kop Sud de Geoffroy Guichard et a miné le "69" avec ses doigts. Un geste qui, comme la célébration de Nabil Fekir, a été vu comme une provocation par les supporters stéphanois et qui a entraîné l’arrêt du match de Ligue 2 pendant quelques instants. Interrogé à la mi-temps, Mikautadze ne semblait pas regretter son geste. "Je suis lyonnais donc c'est pour ça (rires). Est-ce que c'est une bonne idée ? Je ne sais pas, peut-être que oui parce que je viens de Lyon et on est à Saint-Étienne (rires), a-t-il répondu sur beIN Sports. Je suis lyonnais, on est à Saint-Étienne, on connait la rivalité qu'il y a entre les deux clubs. J'avais de la famille et des amis qui étaient présents et je voulais leur faire plaisir et je pense que c'est le cas."

C’est de bonne guerre, mais à Saint-Etienne, la célébration a été moyennement appréciée…