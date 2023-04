OL - OM, 3e rivalité du football français

D’après un sondage Odoxa réalisé pour Winamax et RTL, le choc entre l’OL et l’OM dimanche (20H45) serait la troisième rivalité du football français derrière PSG - OM et le derby contre Saint-Etienne.

Depuis plus d’une décennie, le choc entre l’OL et l’OM a pris une saveur particulière. Il y a forcément eu le 5-5 d’anthologie à Gerland en 2009, mais depuis que le club lyonnais est entré dans le rang après des années de domination, les deux Olympiques se tirent la bourre. Aussi bien en coulisses que sur le terrain. Dimanche soir au Parc OL (20h45), les objectifs entre les deux formations seront bien différents : l’OL cherchera à garder la cadence dans la course à la 5e place tandis que l’OM doit répondre à la victoire de Lens samedi (3-0) contre Monaco. Deux courses bien différentes, mais un Olympico toujours aussi bouillant. À Décines, ils seront 400 supporters marseillais à avoir fait le déplacement, rendant ce rendez-vous encore plus chaud qu’il ne l’est déjà sur le terrain.

Les polémiques sont nombreuses chaque année et si l’aller avait plutôt été terne au Vélodrome, on espère que le spectacle sera au rendez-vous ce dimanche. Un Olympico reste un match à part entière dans une saison et les Français l’ont bien compris. D’après un sondage Odoxa réalisé pour Winamax et RTL, le choc entre l’OL et l’OM est vu comme le troisième match le plus attendu et la 3e plus grosse rivalité du football français. Avec 31% des suffrages, le duel des Olympiques se place derrière le derby contre Saint-Etienne (37%) et le PSG - OM (67%). En ce qui concerne le match de ce dimanche, net avantage aux Marseillais. 45% des personnes interrogées estiment que l’OM va l’emporter à Décines quand 31% voient une victoire lyonnaise. Il n’y a plus qu’à espérer que la minorité a vu juste.