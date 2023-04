OL - OM : Diomandé de retour à droite ?

Avec la suspension de Saël Kumbedi, Laurent Blanc doit encore modifier sa défense contre l’OM. Sinaly Diomandé devrait retrouver le couloir droit dans un rôle hybride.

Il est enfin de retour. Plus de deux mois après sa blessure contre Lille en Coupe de France, Malo Gusto apparait de nouveau dans un groupe de l’OL. Revenu en séance collective ces derniers jours, le latéral droit a enfin été retenu par Laurent Blanc pour affronter l’OM. Néanmoins, il serait encore très prématuré de voir l’international Espoir enfiler le costume d’un titulaire ce dimanche. Laurent Blanc a avoué en conférence de presse vendredi que Gusto n’était considéré comme apte à jouer "que depuis deux jours" donc le voir commencer serait surprenant. Avec Saël Kumbedi suspendu, le coach de l’OL devrait miser sur un retour de Sinaly Diomandé à droite. Ce n’est pas l’option la plus emballante, mais avec les pistons offensifs de l’OM et la possibilité de passer à trois derrière en phase offensive lyonnaise, l’Ivoirien a des atouts pour lui. De toute façon, le choix reste des plus limités sur le côté droit de la défense.

Tagliafico et Barcola de retour ?

Suspendu vendredi dernier à Toulouse, Bradley Barcola devrait logiquement retrouver sa place dans le onze de départ malgré la bonne prestation de Jeffinho en Occitanie. Mais face à l’intensité d’un OL - OM, le Brésilien devrait apporter sa fougue et sa folie durant le deuxième acte afin de faire mal à la défense marseillaise. Avec un groupe au complet, Laurent Blanc n’a pas forcément beaucoup de questions à se poser. Dans sa volonté d’imprimer le jeu, le Cévenol va vouloir contrer l’intensité marseillaise notamment au milieu et l’activité de Maxence Caqueret et Johann Lepenant ne sera pas de trop dans le 4-3-3 lyonnais…

La composition probable de l’OL : Lopes - Diomandé, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Lepenant, Tolisso, Caqueret - Barcola, Lacazette, Cherki