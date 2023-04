OL : Maxence Caqueret se remémore sa première en Ligue 1

Aujourd'hui, Maxence Caqueret se rapproche des 100 matchs de Ligue 1 (97). Le milieu de terrain de l'OL a entamé son aventure en championnat en novembre 2019 à Strasbourg.

En quatre ans, Maxence Caqueret est passé du jeune tout juste sorti du centre de formation à membre important du groupe lyonnais. S'il n'a pas connu une progression totalement linéaire avec des passages difficiles, il n'en reste pas moins un footballeur précieux dans l'entrejeu, particulièrement à la récupération du ballon. Son aventure avec les professionnels de l'OL a démarré en janvier 2019, mais il a dû patienter onze mois de plus avant de découvrir le championnat de France.

Une première passe décisive

Dans un entretien accordé à Free Ligue 1, le joueur de 23 ans est revenu sur sa première apparition dans la compétition, qui coïncide avec sa titularisation contre Strasbourg en novembre 2019. "Je n'étais pas au courant. En plus, je n'avais pas évolué une seule fois en Ligue 1. A la causerie, Rudi Garcia donne son onze de départ et je vois mon nom. J'étais très content et prêt. Le match commence et j'ai 10/15 minutes difficiles, je glisse au milieu de terrain et l'adversaire part en contre, s'est rappelé. Mais je me suis bien repris et j'ai même offert ma première passe décisive." Ce jour-là, l'équipe rhodanienne avait gagné 2-1, dont une offrande de Caqueret pour Maxwel Cornet.

Mais tout ne s'est pas non plus déroulé parfaitement pour l'international Espoirs français sous la direction de Garcia. Le natif de Vénissieux a reconnu avoir eu une période délicate, principalement en raison de son temps de jeu. "Je ne jouais vraiment plus beaucoup. Dans la tête, c'était compliqué car lorsque tu es jeune, que tu commences à enchaîner et que d'un coup, tu ne joues plus, ça fait mal à la tête. Tu te demandes ce qui ne va pas, tu essayes d'être le meilleur possible. Ça n'a pas été très long, mais ça m'a permis de travailler encore plus et de prouver que je méritais ma place", a retenu celui qui est actuellement le meilleur passeur lyonnais de l'exercice 2022-2023.