Lacazette et Caqueret (OL) (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

En trouvant Corentin Tolisso en retrait pour l’égalisation contre Rennes, Maxence Caqueret a soigné ses statistiques. Avec désormais 6 passes décisives, il intègre le top 10 des meilleurs passeurs de Ligue 1 cette saison.

C’est avant tout une inspiration géniale, une frappe dont on pensait que Corentin Tolisso avait perdu l’habitude depuis son retour à l’OL. À l’heure de jeu, le milieu de terrain a envoyé un ballon flottant quasi à l'arrêt qui a surpris le gardien de Rennes. Un but égalisateur qui a changé la physionomie du match, mais qui n’est pas le fruit du hasard. Comme il nous l’a confié après la victoire lyonnaise (3-1), Tolisso avait "travaillé cette frappe depuis un moment. On avait répété la combinaison samedi à l’entraînement." Alors que Maxence Caqueret, ou Rayan Cherki quand le milieu n’est pas sur le terrain, a l’habitude de tirer sortant les corners venus de la droite, il a cette fois choisi de feinter en trouvant Corentin Tolisso en retrait. La qualité technique de l’ancien du Bayern Munich a ensuite fait le reste.

Plus de passes en une saison que depuis ses débuts en pros

Pour Caqueret, ce ballon bien senti est une nouvelle passe décisive à mettre dans son escarcelle. Critiqué pour son manque d’apport offensif depuis ses débuts en professionnels à l’OL, le natif de Vénissieux n'a jamais caché qu’il devait améliorer ce point, et ce, dès cette saison. Si dans le jeu, il a encore du mal à rayonner techniquement, notamment dans cette position de meneur que Laurent Blanc lui confère quand l’OL évolue en 4-3-3, il arrive malgré tout à se montrer décisif. Cette offrande à Tolisso est la sixième passe de Caqueret cette saison et lui permet d’intégrer le Top 10 des meilleurs passeurs de Ligue 1 dans cette campagne 2022-2023. Avec des coups de pieds arrêtés un peu mieux travaillés et sentis, le total de Maxence Caqueret, meilleur passeur lyonnais sur ces 30 matchs de championnat, pourrait être revu à la hausse.