Rasmus Nicolaisen (Toulouse) et Nicolas Tagliafico (OL) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Laurent Blanc est revenu mercredi sur ce à quoi il s'attendait pour le match contre Toulouse, vendredi (21h). L'entraîneur de l'OL n'a pas manqué de saluer la philosophie toulousaine dans cette saison de la remontée.

Mercredi, Laurent Blanc était en conférence de presse. L'occasion pour l'entraîneur de l'OL de revenir sur la rencontre face à Toulouse prévue ce vendredi (21h). Après deux succès de suite en championnat, le club lyonnais s'est relancé dans la course à la 5e place et se doit de faire la passe de trois vendredi. Une première depuis plus d'un an en championnat. Conscient de l'enjeu, le champion du monde 98 a fait les louanges de cette équipe toulousaine qui "fait un bon championnat avec des bons joueurs".

Mais l'entraîneur de l'Olympique lyonnais n'a pas manqué de souligner les failles de cette formation qu'il a scruté avec attention depuis le début de la semaine. "Techniquement, ils prennent des risques en prenant plaisir à ressortir le ballon, même s’ils se font punir de temps en temps, car ils perdent beaucoup de ballons dans leur construction."

Une philosophie tournée vers l'offensive

À écouter Blanc, ce match qui ouvre la 31e journée de Ligue 1 a tout pour tenir ses promesses. L'Alésien de 57 ans parle d'une confrontation où les deux équipes voudront aller de l'avant. Cependant, reste à savoir laquelle sera la plus incisive. "Il y aura un match ouvert à Toulouse avec deux équipes qui veulent jouer avec des qualités techniques", a-t-il décrit. Quand l'OL a du mal face à des équipes compactes, la philosophie prônée dans la Ville Rose pourrait bien convenir aux affaires lyonnaises.