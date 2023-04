Le joueur de l'Olympique lyonnais, Djibril Bahlouli vient d'être convoqué pour participer au prochain rassemblement des U17 algériens.

Le sélectionneur algérien des U17, Arezki Remmane, a dévoilé, dans la journée, la liste des 25 joueurs retenus pour participer au dernier stage préparatoire de la CAN 2023. Parmi les jeunes sélectionnés, le milieu de terrain de l'OL, Djibril Bahlouli sera de la partie.

Le stage de préparation commence ce mercredi 12 avril et s'achève le 19 du même mois. Celui-ci a pour but de bien préparer la future CAN U17 qui débute le 29 avril. Toutefois, La Fédération Algérienne de Football (FAF) a indiqué que ce stage se terminera par deux matchs amicaux contre des nations africaines.

Un tournoi à domicile pour Bahlouli

Déjà décisif avec les Fennecs le mois dernier, Bahlouli a retrouvé la sélection, tandis que Steeve Kango n'a malheureusement pas été sélectionné pour ce rassemblement. Pour l'édition 2023 de la CAN U17, la compétition se déroulera en Algérie (29 avril au 19 mai). De plus, le petit frère de Farès Bahlouli espère briller durant cette compétition continentale qui est également qualificative au mondial U17.

Enfin, pour ouvrir le tournoi, l'Algérie affrontera la Somalie le 29 avril au Nelson Mandela Stadium Baraki.