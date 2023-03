"Ramener un trophée avec l'OL serait magique", confie Caqueret

Revenu à un bon niveau après un début de saison difficile, Caqueret sera l'une des armes lyonnaises à la conquête de la Coupe de France. Remporter un titre avec son club formateur serait un grand moment pour le Gone.

Arrivé à l'Olympique lyonnais en 2011, Maxence Caqueret a progressivement gravi les échelons pour arriver chez les professionnels et devenir un joueur important de l'équipe. Sur la fin de saison, il espère glaner un premier titre avec l'OL en remportant la Coupe de France. Mais il faudra pour cela éliminer les Nantais en demi-finales.

"La dernière finale de Coupe de la Ligue avait été frustrante"

"On sait surtout qu’il y a plus de dix ans que le club n’a plus gagné un trophée. On est à deux matchs de pouvoir en ramener un. C’est quelque chose de magique. Et pour les enfants du club, dont je fais partie, c’est un objectif, a-t-il affirmé au Progrès. Il faudra passer cette demi-finale contre Nantes. En deux saisons, ils sont rentrés deux fois dans le dernier carré, ce n’est pas rien quand on ne s’appelle pas le PSG. Ce sera compliqué, mais on va tout donner. La dernière finale de la Coupe de la Ligue que l’on a perdue en 2020 aux tirs au but devant Paris avait été frustrante. Il y avait eu de la place pour gagner."

Dans cet entretien, le milieu de terrain livre aussi son regard sur Mohamed El Arouch, le dernier venu en provenance du centre de formation. "On connaît les qualités de Momo. Il est un pur produit de l’académie. Techniquement, il est bien au-dessus de la moyenne, a-t-il fait observer. Je suis très content qu’il commence à gratter des minutes. J’espère qu’il va continuer. Dans tous les cas, il faut travailler. Mais je ne me fais pas de souci, car il a envie de bosser."