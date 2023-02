OL : Maxence Caqueret et son nouveau costume

Maxence Caqueret et Rayan Cherki (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avec les blessures qui viennent impacter le groupe de l'OL, Maxence Caqueret fera figure de "patron" au milieu de terrain face à Grenoble ce mardi. Le joueur de 23 ans évoque ce statut un peu particulier.

Sauf surprise dans le 11 de départ, ce qu'on imagine mal au vu des absences, Maxence Caqueret disputera sa 116e rencontre avec l'OL ce mardi contre Grenoble en quarts de finale de la Coupe de France (21h10). Dans une formation privée de plusieurs cadres, l'international Espoirs français fera partie des éléments les plus "anciens". Un aspect qu'il a évoqué face à la presse.

"C'est vrai que c'est un peu fou, mais on connaît la situation de l'effectif en ce moment. Il y a quelques blessés. On va faire avec et je pense que même si notre groupe est jeune, il a dû potentiel. C'est aux joueurs expérimentés et à ceux, comme moi, qui ont disputé un peu plus de matchs, de soutenir les plus jeunes", a confié le milieu de terrain.

"C'est quelque chose que je travaillais"

En plus du statut qu'il acquiert petit à petit, Caqueret voit aussi son rôle changer quelque peu. On l'a ainsi vu parfois se situer plus haut dans le jeu lyonnais, presque en tant que numéro 10. Ce fut le cas par exemple à Angers (1-3), où il a délivré une offrande pour Amin Sarr. "L'entraîneur me met plus haut sur le terrain que lorsque j'évoluais avec Peter Bosz. C'était aussi à moi de m'adapter. J'ai la chance de délivrer des passes décisives lors des derniers matchs (3 sur les 4 dernières parties en Ligue 1, 5 depuis le début de l'exercice), c'est quelque chose que je voulais améliorer et que je travaillais, a-t-il expliqué. Maintenant, ce n'est pas une fin en soi, je dois continuer à aider l'équipe à marquer et à trouver mes repères à ce poste-là."

Meilleur passeur de l'OL en championnat, le milieu de terrain a visiblement progressé dans son côté décisif, même s'il lui reste encore du chemin à faire, notamment devant le but, à l'image de son opportunité gâchée à Auxerre notamment (2-1).