OL - Grenoble : un possible nouveau changement de système

Après la défense à 4 observée à Angers, Laurent Blanc pourrait choisir de revenir à une arrière-garde à 3 éléments pour recevoir Grenoble. La pénurie de milieux aptes penche en ce sens.

Même si Corentin Tolisso est de retour dans le groupe, son apparition dans le 11 ce mardi contre Grenoble (21h10) serait une vraie surprise. Absent à Angers (1-3), l'international français est soumis au régime de précaution, d'autant plus que l'OL affrontera Lorient et Lille ensuite, deux rendez-vous également très importants en championnat.

Etant en déficit numérique au milieu de terrain en raison des blessures de Thiago Mendes et Houssem Aouar, Laurent Blanc pourrait choisir de reconduire une défense à 3, avec Dejan Lovren encadré par Sinaly Diomandé et Castello Lukeba. Dans l'entrejeu, la paire Maxence Caqueret - Johann Lepenant devrait débuter, avec dans le rôle de pistons Nicolas Tagliafico et Saël Kumbedi.

Dembélé et Barcola pour accompagner Sarr

Rayan Cherki conserverait son costume de numéro 10, tandis que devant, Amin Sarr semble avoir une longueur d'avance pour entamer la partie. La place de deuxième attaquant se joue entre Moussa Dembélé et Bradley Barcola, qui a joué l'ensemble de la rencontre face au SCO, avec un but à la clé.

Le 11 probable de l'OL : Lopes (C) - Diomandé, Lovren, Lukeba - Kumbedi, Caqueret, Lepenant, Tagliafico - Cherki - Dembélé ou B. Barcola, A. Sarr