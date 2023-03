Théo Le Bris (Lorient) (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Lorient doit se passer de 4 joueurs pour aller à Décines ce dimanche. En revanche, Théo Le Bris, incertain pour cette affiche, figure dans le groupe lorientais.

Il n'y aura pas de retour de Julian Pollersbeck et Romain Faivre dans le Rhône ce dimanche. Les deux joueurs prêtés par l'OL ne pouvaient pas disputer l'affiche entre l'Olympique lyonnais et Lorient ce dimanche (17H05). Ils ne se trouvent donc pas dans le groupe convoqué par Régis Le Bris dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Gêné par ses adducteurs, le milieu offensif Théo Le Bris fera le voyage à Décines, tout comme Gédéon Kalulu, malade et forfait dimanche dernier contre Auxerre.

Deux blessés à Lorient

Deux éléments de l'effectif des Merlus sont blessés pour un long moment, Yvon Mvogo et Julien Laporte. L'entraîneur breton a aussi choisi de se passer d'Ayman Kari et Maxime Wackers.